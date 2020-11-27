«Брошены все силы» на восстановление энергетики Дагестана

Энергетики приложили максимальные усилия на то, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроэнергию. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

Сильный ветер и проливные дожди стали причиной массовых отключений энергоснабжения в ряде районов республики Дагестан, а также в Махачкале и Хасавюрте. Энергетики приложили максимальные усилия на то, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроэнергию. При этом сотрудники компании «Россети Северный Кавказ» не разделяли объекты на свои и чужие. Устраняли неисправности даже на тех подстанциях, которые не состоят на балансе филиала «Дагэнерго». Несколько суток подряд специалисты под ливнем бились за свет в домах.

На ликвидацию последствий непогоды в республику Дагестан направили специалистов и из других регионов страны. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ, ЧУЖИМ ПОМОГАЮТ

В трудный момент компания «Россети», которая является крупнейшим оператором электрических сетей в стране и мире, не разделяла регионы на «свои» и «чужие». На ликвидацию последствий непогоды в республику Дагестан направили специалистов и из других регионов страны.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана - министр энергетики Владимир Лемешко выразил за это благодарность руководству компании.

- Хочу поблагодарить «Россети» за то, что в трудный момент они не разделяют, их это сети или чужие, и бросают силы, в том числе из других регионов, на восстановление электроснабжения всех потребителей республики. Энергетики продолжат работать в особом режиме до полного восстановления электроснабжения. Спасибо специалистам, которые на протяжении трех дней в круглосуточном режиме под дождем и ветром бьются за свет в домах жителей, - сказал Владимир Лемешко.

Так, по решению руководства «Россетей» в республику прибыли десять бригад специалистов «Россети Кубань». Кубанские энергетики помогают дагестанским коллегам устранить технологические нарушения на энергообъектах сторонних собственников, тех, которые не обслуживаются «Россетями».

Также в Дагестан приехали специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» для работы в пригородном поселке Кривая Балка на объектах, которые не входят в зону обслуживания компании.

А еще десять бригад специалистов компании «Россети Юг» приступили к работам в Хасавюртовском районе. Более того, энергетики «Россетей» вложили все силы, чтобы устранить неполадки на объектах, которые не стоят на балансе «Дагэнерго». А таких объектов в республике оказалось немало. По каким причинам их собственники не вступили в борьбу за электричество в домах, - не ясно.

Отметим, что всего дагестанским энергетикам помогают 120 специалистов «Россетей» из других регионов страны.

По каждому обращению жителей Махачкалы и ее пригородов работают 80 специалистов «Россетей» в составе 22 бригад. Мобилизовано 15 единиц спецтехники. Сейчас локальные отключения наблюдаются по сети 0,4 кВ, подавляющая часть которых зафиксирована не на объектах «Дагэнерго».

Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов продолжает контролировать ход восстановительных работ. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ

Отметим, что генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов взял на особый контроль процесс восстановления электроснабжения в Дагестане. Специально для этого он прибыл в обесточенный регион.

В свою очередь министр энергетики республики Владимир Лемешко подчеркнул, что аварии происходили на линиях электропередачи не только из-за плохой погоды, но и по ряду других причин, среди которых - неудовлетворительное состояние электрических сетей сторонних потребителей, незаконное строительство жилых объектов и как следствие - незаконное подключение к сетям.

Кроме того, не все энергообъекты в республике состоят на балансе «Дагэнерго». При этом «Россети» как социально ориентированная компания решили устранять все существующие аварийные ситуации, в том числе и на сторонних объектах, из своего резервного запаса. А Виталий Иванов уточнил, что «Россети Северный Кавказ» принадлежат только 80% республиканских сетей.

ЧАСТНЫЕ СОБСТВЕННИКИ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ПОСЛЕДСТВИЯ

- Электросети Махачкалы находятся у нас в аренде с 2015 года. При этом они принадлежат частным собственникам, и, следовательно, на эти энергообъекты до сих пор не установлено право собственности. Это означает, что инвестиционные средства компании «Россети Северный Кавказ» вкладывать в эти активы не имеет права. К сожалению, собственник тоже не вкладывает денег в их развитие, - пояснил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

- По словам Виталия Иванова, весь ремонтный фонд, который дает компании региональный тариф, составляет в прямых затратах всего лишь 360 миллионов рублей на весь Дагестан. - Разделите деньги на количество районов и Махачкалу - этого мало. Поэтому компания «Россети» приняла для себя решение: с 2018 года мы вкладываем свои денежные средства. В основном компания ремонтировала сети 35-110 кВ. К слову, ни одного отключения в сетях в эту непогоду не было. Вектор инвестирования денежных средств со стороны Группы «Россети» был абсолютно правильный, - сказал Виталий Иванов.

В Кривой Балке лишь 20 трансформаторных подстанций принадлежат компании «Россети». Фото: «Россетти Северный Кавказ»

«ХАОС С ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ»

Еще Виталий Иванов подробно рассказал о том, что происходит в населенном пункте Кривая Балка.

- В Кривой Балке лишь 20 трансформаторных подстанций принадлежат компании «Россети». Остальные принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ), различным физическим лицам. При этом все ТП подключены к воздушным линиям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Чтобы устранить технологические нарушения, нам нужно проверить все подстанции. Так происходит локализация аварии. Выехав на место, мы увидели зашунтированные привода разъединителей, отсутствие аппаратов защиты. Хаос с правовым статусом земли в поселке превратился в хаос технологический. Для того, чтобы в поселке Кривая Балка было качественное энергоснабжение, необходимо делать полную реконструкцию сети. «Россети» вынуждены в течение десяти дней потратить 8-9 миллионов рублей собственных средств на приведение в порядок трансформаторных подстанций, не состоящих на нашем балансе. Мы будем выставлять счета муниципалитетам и СНТ. Эта позиция была согласована с правительством Дагестана, и мы, в свою очередь, благодарим республику за поддержку, понимание и быстрое принятие решения, - прокомментировал гендиректор компании.

И Кривая Балка не единственный такой поселок. Так, в Турали работают 42 подстанции, и из них только пять принадлежат «Дагэнерго». Сумма вложений в электросетевое оборудование, не состоящее на балансе филиала «Дагэнерго», в указанном поселке составит порядка 3 млн рублей. И, по словам Виталия Иванова, это два простых примера, а на самом деле их великое множество.

- Я просто не имею права соглашаться с той критикой, которая была, в том числе и в прессе, в отношении филиала «Дагэнерго». Нам в поселке Турали принадлежит 10% электросетей. Какая критика, коллеги? Вот сегодня мы туда зашли как социально ориентированная компания. Мы - государственная компания, являемся владельцами критически важной инфраструктуры и полностью это понимаем, - отметил Виталий Иванов.

Да и в самой Махачкале лишь 800 подстанций из 1200 находятся на балансе «Дагэнерго». Поэтому вопрос консолидации электросетевого хозяйства в Махачкале - один из приоритетов компании «Россети Северный Кавказ».