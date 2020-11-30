К легендарным курортам Теберда и Домбай подведут голубое топливо

Рашид Темрезов и Алексей Миллер. Фото: пресс-служба главы КЧР.

Глава КЧР Рашид Темрезов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации республики на период с 2021 до 2025 года.

Подписание важного документа, без преувеличения, стало знаковым событием для республики, дающим серьезный стимул для дальнейшего интенсивного развития практически всех сфер жизни.

Программа определяет ключевые направления развития газовой отрасли в Карачаево-Черкесии на ближайшие пять лет. В соответствии с соглашением, подписанным между регионом и ПАО «Газпром», в развитие газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесии будут сделаны серьезные инвестиции, что позволит к концу 2025 года подвести голубое топливо ко всем населенным пунктам республики и тем самым обеспечить полную техническую возможность для газификации.

Подписание Программы на заседании в формате видеоконференции.

Кстати, как подчеркнул председатель правления ПАО «Газпром», уровень газификации в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день выше средних показателей по стране.

- Без сомнения, в этом заслуга руководства республики, - сказал Алексей Миллер.

Для республики, в которой много удаленных населенных пунктов, расположенных в горной местности со сложным рельефом, это действительно серьезное достижение. Кроме того, подключение потребителей к газораспределительным сетям сдерживается высокой стоимостью, в том числе - оборудования и внутренней разводки.

Глава КЧР Рашид Темрезов в ответ заверил руководство Газпрома, что впредь, в ближайшие пять лет, регион будет работать так же четко и неукоснительно следовать плану-графику. Продолжится и активная работа по повышению платежной дисциплины - ее показатель в республике намерены довести до 100%!

ГДЕ ПОЯВИТСЯ ГАЗ

Карачаево-Черкесия, напомним, является участником главного социального проекта ПАО «Газпром» - Программы газификации регионов России - с 2008 года. За это время уровень газификации в республике вырос с 72% до 82%. В рамках реализации Программы построено в два раза больше газопроводов, чем за аналогичный период предыдущих лет.

В новой Программе до 2025 года учтены предложения правительства КЧР по строительству 6 объектов газораспределительных систем.

Карачаевский район:

- газопровод межпоселковый от Карачаевска до а. Нижняя Мара - а. Верхняя Мара - п. Эльбрусский - а. Карт-Джурт - а. Верхний Учкулан - а. Учкулан - а. Хурзук;

- газопровод межпоселковый от г. Теберда до селения Джамагатское ущелье.

Урупский район:

- газопровод межпоселковый от ст. Преградная до а. Псемен, с. Курджиново с отводом на х. Ершов;

- газопровод межпоселковый от п. Псемен до п. Азиатский, п. Рожкао, п. Дамхурц, п. Загедан, п. Пхия;

- газопровод межпоселковый от п. Курджиново до с. Предгорного, с. Подскального.

Зеленчукский район:

- газопровод распределительный с. Нижняя Ермоловка.

СЕЛА - В ПРИОРИТЕТЕ

Сейчас, по словам Алексея Миллера, сельские территории - в поле особого внимания.

- Как нас ориентирует Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, дальше нам необходимо заниматься газификацией села. И наши с вами приоритеты в рамках пятилетней программы, конечно, будут отданы сельской местности, - отметил он.

В частности, в соответствии с Программой, в ближайшие пять лет в республике построят 187 км межпоселкового и 271 км внутрипоселкового газопроводов, будут газифицированы почти 9 тыс. домовладений в 21 населенном пункте, а также три десятка котельных и промышленных предприятий.

Прокладывать сети газовикам приходится в труднодоступных местах.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КУРОРТОВ

Благодаря подписанной программе большие возможности для дальнейшего развития получают курорты Теберда и Домбай.

- Очень приятно, что в рамках нашей программы мы обеспечим газификацию Теберды и Домбая. Это всемирно известные курорты, привлекающие огромное количество туристов. И, без сомнения, реализация наших с вами целей и задач по газификации Теберды и Домбая, конечно, откроет новые возможности для развития курорта, - подчеркнул Миллер.

Большую роль вопросов газификации в развитии туристско-рекреационной деятельности в республики особо отметил и глава КЧР. - При населении в 500 тысяч человек у нас сегодня почти полтора миллиона туристов в год посещают курорты Карачаево-Черкесии. И без поддержки Газпрома, без газификации туристических районов вряд ли мы бы таких результатов добились, - сказал Рашид Темрезов.

ВАЖНО!

Газпром остается надежным социальным партнером и продолжит реализовывать в Крачаево-Черкесии свои соцпроекты и строить значимые социальные объекты. В частности, Алексей Миллер пообещал, что в 2022 году будет сдан в эксплуатацию Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в ауле Хабез.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Искренние слова благодарности за поддержку и многолетнее плодотворное сотрудничество, за то, что приносите тепло в дома и делаете жизнь наших граждан комфортней», - выразил благодарность лично председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, всему руководству и коллективу компании Рашид Темрезов по итогам встречи в своем официальном аккаунте в Instagram.