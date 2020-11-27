Ставропольский филиал РАНХиГС о формате обучения во втором полугодии 2021 года или цифровизации образования

Фото: пресс-служба вуза

Не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в сфере образования происходят постоянные изменения и новые события.

Состоялась Римская конференция стран-участников Болонского процесса, в работе которой принял участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В стране обсуждается формат обучения во втором полугодии.

Ключевым трендом в образовании является цифровизация и все сопутствующие нововведения, включая развитие новых образовательных моделей, проведение государственной аккредитации в электронном формате.

Вступают в силу некоторые изменения в нормативной правовой документации, включая изменения в требованиях к сайту вузов, показателях эффективности ректоров. К важным событиям в сфере образования можно отнести следующие.

Рособрнадзор разработал кардинально новый подход к лицензированию и аккредитации. Если лицензия носит характер бессрочный, то и аккредитация тоже может иметь бессрочный характер. А мониторить качество получаемого образования в высшем образовании Рособрнадзор будет совместно с Министерством высшего образования и науки и Министерством просвещения.

В России будет создана инфосистема «Современная цифровая образовательная среда» в сфере высшего образования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Система объединит информацию обо всех онлайн-курсах в стране и результатах их освоения учащимися. Решение будет реализовано в виде создания единого реестра онлайн-курсов путем интеграции образовательных платформ.

- Каждая образовательная организация сможет проводить экспертизу онлайн-курсов, оценивать их качество, формировать независимые рейтинги. Также будет организован централизованный учет результатов обучения на онлайн-курсах и учет образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования, - отметила заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС Сердюкова Елена.