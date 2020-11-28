В Ингушетии после обстрела машины из ружья ранена женщина

По данному факту возбуждено уголовное дело статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел 27 ноября, в 12:40, на автодороге «Сурхахи – Яндаре», примерно в 2-х км от села Сурхахи Ингушетии.

Там 44-летний водитель автомобиля «Лада «Гранта», подрезав остановил машину «Тойота «Камри». За рулем «Тойота «Камри» находился 51-летний односельчанин мужчины, который ехал в попутном направлении из Сурхахи в Яндаре.

Остановив иномарку, водитель «Гранты» из карабина ВПО-209 ТГ2, калибра 366ТКМ, обстрелял тойоту, где находилась 41-летняя пассажирка. Женщину с полученными травмами доставили в реанимационное отделение республиканской больницы.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отделение полиции на допрос.

С места происшествия оперативники изъяли 6 гильз, магазин с двумя патронами, предположительно калибра 366ТКМ, гладкоствольное ружье ВПО-209 ТГ2, калибра 366ТКМ. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Ингушетия.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».