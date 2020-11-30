Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 30 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 30 ноября 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидобстановка складывает в каждом городе, горокруге и районе Ставрополья. Последние данные Роспотребнадзора - число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Сводка на 29 ноября. Как только появятся новые данные - мы обновим список.

1. Ставрополь - 4692 случая, 3834 выздоровевших, 200 смертей;

2. Буденновский район - 1615 случаев, 1540 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1291 случай, 1046 выздоровевших, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1244 случая, 1108 выздоровевших, 34 смерти;

5. Кисловодск - 1180 случаев, 995 выздоровевших, семь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1145 случаев, 1043 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 1044 случая, 995 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 966 случаев, 889 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 944 случая, 879 выздоровевших, 19 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 823 случая, 711 выздоровевших, 28 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 809 случаев, 749 выздоровевших, 19 смертей;

12. Кочубеевский район - 795 случаев, 671 выздоровевший, семь смертей;

13. Ипатовский горокруг - 769 случаев, 694 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ессентуки - 759 случаев, 684 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 712 случаев, 655 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 667 случаев, 630 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 655 случаев, 573 выздоровевших, 11 смертей;

18. Предгорный район - 628 случаев, 612 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 626 случаев, 566 выздоровевших, одна смерть;

20. Новоалександровский горокруг - 615 случаев, 543 выздоровевших, четыре смерти;

21. Левокумский район - 605 случаев, 560 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 561 случай, 553 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 539 случаев, 510 выздоровевших, девять смертей;

24. Курский район - 471 случай, 410 выздоровевших, шесть смертей;

25. Железноводск - 464 случая, 404 выздоровевших, четыре смерти;

26. Советский горокруг - 461 случай, 446 выздоровевших, две смерти;

27. Туркменский район - 416 случаев, 379 выздоровевших, пять смертей;

28. Александровский район - 413 случаев, 354 выздоровевших, четыре смерти;

29. Новоселицкий район - 407 случаев, 388 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 327 случаев, 308 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 244 случая, 237 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 30 ноября, коронавирус в Ставропольском крае диагностировали у 27488 больных. За сутки вирус нашли у 229 человек. Врачи вылечили 24469 зараженных, но 545 местных жителей скончались.