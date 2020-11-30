Сообщники Басаева и Хаттаба задержаны за нападение на военных в Чечне

Двое террористов доставлены на допрос в СК РФ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое уроженцев Чечни, являющиеся сообщниками Басаева и Хаттаба задержаны спецназом ФСБ за нападение на силовиков у станицы Червленная в 1999 году. Тогда террористы убили 15 солдат и ранили 28. Подробности сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

Как отмечается в сообщении, задержание проводилось при взаимодействии со Следственным комитетом России, МВД РФ и при силовой поддержке Росгвардии. Осуществляя принцип неотвратимости наказания были задержаны два бывших террориста и сообщника Шамиля Басаеа и Амира Хаттаба. Раскрываются имена боевиков – Асланбек и Саламбек Идаловы.

Сообщники известных полевых командиров бандформирований доставлены на допрос в Следственный комитет России. Здесь против них уже возбуждено уголовное дело по статьям «Бандитизм», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Вооруженный мятеж».

— Также следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе произошедшего нападения, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается, — заявили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что бой у станицы Червленная в Шелковском районе Чеченской Республики произошел 4 октября 1999 года. В результате вероломного нападения террористов на колонну подразделения 255-го мотострелкового полка были убиты 15 солдат, еще 28 получили ранения.

Памятник, поставленный солдатами и офицерами полка на месте боя. Надпись на нем гласит «Светлая память однополчанам 255 гвардейского мотострелкового полка, геройски погибшим за Родину!» Фото: СОЦСЕТИ

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