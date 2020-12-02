Аллергией можно управлять

Аллергия доставляет много неудобств. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ольга УХАНОВА, врач-аллерголог-иммунолог Ставропольской краевой клинической больницы:

- Аллергия может появиться в любой момент, особенно если ваши родители, близкие родственники страдали ею - это, действительно, генетически обусловленное заболевание. Способствуют развитию аллергии и климат-географические особенности нашего региона. Люди, у которых аллергия на пыльцу растений, гораздо чаще обращаются за медицинской помощью именно в южных регионах нашей страны.

Помимо аллергии на пыльцу, может развиться аллергия на плесневые грибы. Во время пика спороношения плесневых грибов в более-менее влажном климате или в помещении с повышенной влажностью это также могут вызвать сенсибилизацию пациентов. Может накопиться сенсибилизация и развиться аллергия и в случае, если вы злоупотребляете лекарствами, местными анестетиками, пищевыми добавками, фитосборами.

В процессе сбора анамнеза выявляется эта проблема, и пациенту проводится кожное тестирование - если он не простужен и у него нет обострения заболевания. Если же болен, или у него обострение - берем кровь, и по крови смотрим антитела к специфическим аллергенам. Спектр диагностики может быть очень широким.

На сегодняшний день мы можем выявлять до 112 аллергенов. Есть такой термин, как «симптоматическая терапия». Ее может назначить любой врач. А есть патогенетическая терапия, или болезнь модифицирующая терапия.

К таким относится аллергенспецифическая иммунотерапия. Это значит, что самый главный аллерген, который больше всего создает для пациента проблему, вводится в организм малыми, дробными дозами в течение трех лет, в период ремиссии - так формируется иммунная толерантность организма к этому аллергену, и через три-пять лет пациент перестает реагировать на него. Приостанавливается трансформация заболевания в более тяжелые формы или в частые обострения. Таким образом болезнь становится управляемой, и качество жизни пациента улучшается.

Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»