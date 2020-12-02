Загадываем новогоднее желание: оказаться в «закулисье» Московского зоопарка

В Московском зоопарке. Фото: Евгения ГУСЕВА

МТС приглашает детей исследовать вместе с учеными редких животных и выиграть уникальную возможность оказаться в «закулисье» старейшего в Европе Московского зоопарка. Это большое приключение! Здесь ветеринары и зоопсихологи спасают зверей от вымирания.

«Научим беречь природу»

На 22 гектарах зоологического парка в центре столицы заботятся о тысяче видов животных. Это большеухие гималайские медведи, попавшие на герб Хабаровска и породившие легенду о снежном человеке. Семейство гигантских азиатских слонов: папа Памир, мама Пипита и слоненок Каприда. Самая скрытная дикая кошка манул, белые медведи и европейская рысь. Мало кто знает, что эти звери, как многие их соседи по вольерам, занесены в Красные книги. Некоторые, к сожалению, на грани полного исчезновения. Например, разводимый в зоопарке дальневосточный леопард - во всем мире осталось около 70 особей, или редчайший амурский тигр.

Уязвимость дикой природы огорчает. МТС предлагает всем вместе научиться ее беречь! На сайте проекта «Поколение М», рассказывают в компании, для этого запускается познавательный эко-конкурс. В нем могут принять участие ребята в возрасте от 6 до 14 лет.

- В игровом формате вместе с Московским зоопарком мы научим детей беречь природу, - отмечает руководитель благотворительных и социальных программ МТС Екатерина Филатова. - Для участия в конкурсе необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

Победителей конкурса ждет не только знакомство с редкими животными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Узнать все о диких животных и попасть в «закулисье» зоопарка

Каждое задание - нарисовать картину или смастерить поделку, это еще и увлекательное путешествие в мир диких животных. Профессора в онлайн-лекциях учат понимать их, а зоологи - создавать им уютный дом в неволе. Немногие из взрослых знают, что большую панду на родине зовут «медведем-кошкой». А черные пятна на глазах, по легенде, они натерли лапками, смахивая горькие слезы. Ролики с интересными фактами о редких обитателях природы, уверены организаторы проекта, можно смотреть всей семьей.

Посещение зоопарка - для многих любимый вид досуга. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для победителей программы приготовили захватывающий научно-практический курс. Лучших участников, отмечают в МТС, познакомят с кураторами европейских программ по сохранению животных и проведут в «закулисье» Московского зоопарка. Детям посчастливится стать частью исследовательской группы по наблюдению за его обитателями, а еще примерить на себя профессию кипера - поухаживать за зверями, и приготовить обед по специальному рациону для своего самого любимого животного.

«Дарим мечту и жизни»

Седьмой год компания проводит конкурсы по проекту «Поколение М». Его поддерживают Министерство культуры России, федеральные и региональные власти, бизнес-корпорации и творческие объединения. С участниками на разные темы - мода, вокал или кинематограф, занимаются лучшие педагоги и звезды.

Всего больше 200 признанных мастеров, в их числе - певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы». Дети с помощью проекта исполняют свои мечты: стажируются на крупнейших киностудиях страны со знаменитостями, поступают в ГИТИС, выставляют работы в Третьяковской галерее и побеждают в престижных конкурсах.

А еще участники проекта дарят жизни. Каждая регистрация на сайте «Поколение М», загрузка работы и лайк мастер-класса или истории успеха МТС переводит в рубли и собранные деньги жертвует на спасение больных детей. На благотворительность уже направили больше 20,6 млн.