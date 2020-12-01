Браконьеры на видео похвастались убитым медведем: теперь их ищет вся Ингушетия

Животное готовилось к спячке
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ингушетии браконьеры сняли на видео разделку медведя в лесу. Охотники-нелегалы с радостью обсуждают добычу, отрезая ей толстый слой жира. По всей видимости, медведь готовился к спячке.
Каким-то образом видео утекло в сеть. И вместо восторга кадры вызвали негодование у местных жителей, которые в открытую потребовали найти браконьеров.
- Просим считать данную публикацию официальным обращением к людям и структурам [...]. Просим найти и наказать этих людей, которые совершают преступления против беззащитных животных, - опубликовали посты администраторы сразу нескольких сообществ. Люди в комментариях объявили, что сами начнут поиск охотников.
Главной зацепкой для людей стала рука браконьера. На ней нет двух пальцев, указательного и среднего. Понимая, что так его могут узнать, мужчина попросил не снимать его. Но оператор не справился, и рука попала в кадр не единожды.
На обращение тут же отреагировали власти Ингушетии. Республиканское Минприроды заявило, что начала поиски виновных.
- Минприроды РИ ищет виновных в убийстве медведя. Проверяется видеозапись, где несколько браконьеров занимаются разделыванием туши, а также устанавливается место совершения правонарушения. Нарушители обязательно ответят за свои деяния, - написал представитель ведомства.
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