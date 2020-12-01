Ставропольский филиал РАНХиГС: ЦБ зафиксировал возврат россиян к «карантинной» модели потребления

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В течение ноября 2020 года наблюдалась трансформация потребительского спроса населения России, которая представляет собой полное дублирование картины весенней структуры потребления: рост спроса на продукты питания и лекарства при одновременном снижении потребления непродовольственных товаров.

На фоне второй волны пандемии короновируса, которая накрыла практически вес мир, россияне делают более осторожные траты, запасая средства «на черный» день, так как нет четкого понимания, сколько продлятся ограничения и не будет ли повторения локдауна.

Одновременно снижается и объем платных услуг, которые население производит удаленно (в 2 раза по сравнению с уровнем сентября 2020 года).

- Большие надежды у торговых сетей и маркетплэйсов непродовольственных товаров были на конец ноября в связи с проведением пятничных распродаж, однако, как показали оперативные данные, россияне потратили намного меньше, чем ожидалось. Учитывая тот факт, что за 10 месяцев реальные доходы населения в среднем сократились почти на 10% существует четкое понимание того, что новогодние распродажи также не выровняют спад потребительских расходов населения, так как по оценкам экспертов, более половины россиян существенно сократят траты на приобретение новогодних подарков, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.