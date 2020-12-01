Ставропольский филиал РАНХиГС: новый сервис поможет оценить целесообразность внедрения электронного документооборота в конкретной компании

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Развитие новых технологий уводит в прошлое множество привычных вещей, в том числе и традиционные формы документов. Электронный документооборот становится неотъемлемой частью деятельности многих компаний, однако такая форма ведения документов объективно не подходит всем.

ФНС РФ подготовила калькулятор, помогающий оценить, насколько целесообразно конкретной компании переходить на электронный документооборот. Сервис позволит рассчитать стоимость и период окупаемости перехода организации на юридически значимый электронный документооборот.

Калькулятор позволит провести анализ на основании конкретных данных организации и получить результат, предельно объективно отражающий специфику компании. Полученный детальный отчет позволит принять максимально верное решение о переходе на электронный документооборот.

- При проведении анализа система исследует финансово-экономические показатели организации, количество исходящих, входящих и внутренних документов, договорную работу, ведущуюся в компании. Использование данного сервиса позволит избежать лишних расходов в сегодняшних, и без того сложных финансовых условиях, - отметила Ольга Пименова, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.