Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 декабря

Иллюстративное фото Фото: "КП" Архив

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 2 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка сложилась в городах и районах Ставрополья. Количество заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

Данные на 1 декабря. Как только поступит новая информация - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4841 случай, 4007 выздоровевших, 214 смертей;

2. Буденновский район - 1667 случаев, 1557 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1323 случая, 1074 выздоровевших, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1293 случая, 1130 выздоровевших, 36 смертей;

5. Кисловодск - 1218 случаев, 1015 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1175 случаев, 1052 выздоровевших, 26 смертей;

7. Невинномысск - 1108 случаев, 1011 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 992 случая, 899 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 952 случая, 881 выздоровевших, 20 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 852 случая, 738 выздоровевших, 29 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 827 случаев, 758 выздоровевших, 19 смертей;

12. Кочубеевский район - 826 случаев, 705 выздоровевших, семь смертей;

13. Ипатовский горокруг - 803 случая, 704 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ессентуки - 772 случая, 693 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 727 случаев, 669 выздоровевших, 10 смертей;

16. Апанасенковский район - 692 случая, 580 выздоровевших, 13 смертей;

17. Изобильненский район - 691 случай, 634 выздоровевших, шесть смертей;

18. Новоалександровский горокруг - 673 случая, 573 выздоровевших, четыре смерти;

19. Красногвардейский район - 636 случаев, 577 выздоровевших, одна смерть;

20. Предгорный район - 635 случаев, 620 выздоровевших, девять смертей;

21. Левокумский район - 620 случаев, 562 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 576 случаев, 553 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 551 случай, 511 выздоровевший, девять смертей;

24. Железноводск - 483 случая, 418 выздоровевших, четыре смерти;

25. Курский район - 482 случая, 428 выздоровевших, шесть смертей;

26. Советский горокруг - 475 случаев, 449 выздоровевших, две смерти;

27. Александровский район - 463 случая, 384 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 426 случаев, 382 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 425 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 334 случая, 308 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 254 случая, 237 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По сводке на утро 2 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заразились 27944 жителей. За сутки вирус обнаружили у 230 человек. Выздоровели 24694 больных, умерли 558 пациентов.