Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 2 декабря

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Фото: "КП" Архив
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 2 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка сложилась в городах и районах Ставрополья. Количество заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".
Данные на 1 декабря. Как только поступит новая информация - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 4841 случай, 4007 выздоровевших, 214 смертей;
2. Буденновский район - 1667 случаев, 1557 выздоровевших, 23 смерти;
3. Пятигорск - 1323 случая, 1074 выздоровевших, 23 смерти;
4. Шпаковский район - 1293 случая, 1130 выздоровевших, 36 смертей;
5. Кисловодск - 1218 случаев, 1015 выздоровевших, восемь смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1175 случаев, 1052 выздоровевших, 26 смертей;
7. Невинномысск - 1108 случаев, 1011 выздоровевших, восемь смертей;
8. Благодарненский горокруг - 992 случая, 899 выздоровевших, шесть смертей;
9. Петровский район - 952 случая, 881 выздоровевших, 20 смертей;
10. Минераловодский горокруг - 852 случая, 738 выздоровевших, 29 смертей;
11. Нефтекумский горокруг - 827 случаев, 758 выздоровевших, 19 смертей;
12. Кочубеевский район - 826 случаев, 705 выздоровевших, семь смертей;
13. Ипатовский горокруг - 803 случая, 704 выздоровевших, 15 смертей;
14. Ессентуки - 772 случая, 693 выздоровевших, 18 смертей;
15. Труновский район - 727 случаев, 669 выздоровевших, 10 смертей;
16. Апанасенковский район - 692 случая, 580 выздоровевших, 13 смертей;
17. Изобильненский район - 691 случай, 634 выздоровевших, шесть смертей;
18. Новоалександровский горокруг - 673 случая, 573 выздоровевших, четыре смерти;
19. Красногвардейский район - 636 случаев, 577 выздоровевших, одна смерть;
20. Предгорный район - 635 случаев, 620 выздоровевших, девять смертей;
21. Левокумский район - 620 случаев, 562 выздоровевших, восемь смертей;
22. Арзгирский район - 576 случаев, 553 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 551 случай, 511 выздоровевший, девять смертей;
24. Железноводск - 483 случая, 418 выздоровевших, четыре смерти;
25. Курский район - 482 случая, 428 выздоровевших, шесть смертей;
26. Советский горокруг - 475 случаев, 449 выздоровевших, две смерти;
27. Александровский район - 463 случая, 384 выздоровевших, пять смертей;
28. Туркменский район - 426 случаев, 382 выздоровевших, шесть смертей;
29. Новоселицкий район - 425 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 334 случая, 308 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 254 случая, 237 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
По сводке на утро 2 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заразились 27944 жителей. За сутки вирус обнаружили у 230 человек. Выздоровели 24694 больных, умерли 558 пациентов.