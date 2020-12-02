Губернатор Ставрополья запустил голосование, объявлять ли 31 декабря выходным

В 2019 году вопрос о нерабочем дне 31 декабря в нашем регионе тоже решался путем голосования, тогда ставропольцы одобрили инициативу Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров запустил в своем аккаунте в соцсети голосование о том, стоит ли объявлять 31 декабря выходным днем.

В 2019 году вопрос о нерабочем дне 31 декабря в нашем регионе тоже решался путем голосования, тогда ставропольцы одобрили инициативу.

- У нас и сегодня есть возможность сделать 31 декабря выходным. Но считаю, будет правильно вновь принять это решение: поддерживаете ли вы такую инициативу? Прошу ответить в сторис: Должен ли день 31 декабря 2020 года стать выходным на Ставрополье? - поинтересовался Владимир Владимиров.

Жители края уже стали отвечать в комментариях под постом:

- Естественно. Нужно людям хорошо подготовиться к Новому году, и конкретно проводить старый, очень плохой год. Поэтому, людям бы 31 декабря, сделать выходной день, - пишут ставропольцы.

- Все равно в этот день никто не работает: женщины салаты режут, а мужики себе «соображают». А магазины все работают, у них свой график. Я За то, чтобы 31 декабря был выходной день на Ставрополье, - пишет другая жительница краевого центра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новогодние утренники в школах и детсадах Ставрополья проведут без родителей.

На празднике будут соблюдены все профилактические меры. Об этом говорили на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Также 2 декабря стало известно, что на Ставрополье с учетом эпидемиологической ситуации приняли решение отказаться от проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей.

Подарки для них будут доставлены на дом или в детские учреждения без проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.