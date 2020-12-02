Ставропольский филиал РАНХиГС: Промышленность жалуется на спрос, но готовится к его восстановлению

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Ноябрьские опросы промышленности Markit и Института Гайдара зафиксировали разброс оценок предприятиями выпуска и спроса и, как следствие, планов по инвестициям и найму сотрудников.

Неоднородные данные обусловлены неопределенностью в оценках последствий второй волны коронавируса — а вместе с тем могут говорить о незавершенной адаптации предприятий и разнонаправленной реакции на краткосрочные и долгосрочные ожидания.

- Показатели деловой активности промышленных предприятий находятся в прямо пропорциональной зависимости от потребительского спроса и доходов населения. Несмотря на то, что ограничительные меры для промышленности пока вводить на планируется, поведение потребителей существенно изменилось в сторону экономии и сокращения трат. Стабильный потребительский спрос является основным двигателем развития народного хозяйства. Снижение потребления домашних хозяйств приводит к спаду показателей производства и снижению инвестиционной активности промышленников. В этой связи необходимо предпринимать меры по недопущению снижения доходов населения, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.