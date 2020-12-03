Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 3 декабря 2020 года. Оглашаем последние данные о COVID в городах, городских округах и районах Ставрополья. Число инфицированных, вылеченных и умерших в каждой территории - в материале "КП".

Данные на 2 декабря. Мы обновим список, как только появятся новые сведения.

1. Ставрополь - 4877 случаев, 4052 выздоровевших, 215 смертей;

2. Буденновский район - 1679 случаев, 1563 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1333 случая, 1081 выздоровевший, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1301 случай, 1136 выздоровевших, 36 смертей;

5. Кисловодск - 1225 случаев, 1020 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1184 случая, 1057 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1128 случаев, 1021 выздоровевший, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1002 случая, 904 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 956 случаев, 882 выздоровевших, 20 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 856 случаев, 739 выздоровевших, 30 смертей;

11. Кочубеевский район - 834 случая, 710 выздоровевших, восемь смертей;

12. Нефтекумский горокруг - 832 случая, 760 выздоровевших, 20 смертей;

13. Ипатовский горокруг - 811 случаев, 708 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ессентуки - 775 случаев, 694 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 733 случая, 673 выздоровевших, 10 смертей;

16. Апанасенковский район - 699 случаев, 583 выздоровевших, 13 смертей;

17. Изобильненский район - 695 случаев, 636 выздоровевших, шесть смертей;

18. Новоалександровский горокруг - 686 случаев, 580 выздоровевших, четыре смерти;

19. Красногвардейский район - 648 случаев, 583 выздоровевших, одна смерть;

20. Предгорный район - 637 случаев, 621 выздоровевший, девять смертей;

21. Левокумский район - 627 случаев, 564 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 580 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 555 случаев, 513 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 487 случаев, 420 выздоровевших, пять смертей;

25. Курский район - 486 случаев, 429 выздоровевших, шесть смертей;

26. Советский горокруг - 480 случаев, 452 выздоровевших, две смерти;

27. Александровский район - 474 случая, 391 выздоровевший, пять смертей;

28. Туркменский район - 428 случаев, 383 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 426 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 336 случаев, 309 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 258 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 3 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 28173 человека. За день вирус нашли у 229 жителей. Вылечили 24839 пациентов, скончались 564 человека.