Самолет рейса «Москва – Ставрополь» из-за тумана приземлился в Минводах

Иллюстративное фото Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет из аэропорта Домодедово 2 декабря не смог приземлиться в аэропорту Ставрополя из-за ухудшения видимости. Борт был направлен в Минеральные Воды.

Сначала пассажирам рейса S7 2135 обещали организовать трансфер. Но, по словам, жителя Ставрополя, их всех полчаса «держали в самолете, а после – посадили в автобус со сломанной дверью и оставили в аэропорту».

- Официальный представитель авиакомпании S7 сказал, что довозить никого не будут. Предложил решить проблему самостоятельно, взять чек у водителя автобуса или такси, и отправить жалобу перевозчику, потребовав компенсацию, - рассказывает «КП-Северный Кавказ» пассажир Дмитрий.

В результате пассажиры рейса S7 2135 добрались до Ставрополя на частных такси.

- Разумеется, они не выдают чеки. Чтобы не мерзнуть на улице, пассажирам пришлось заплатить им, лишь бы уже поскорее добраться до пункта назначения. Такси от официальных агрегаторов просто не брали подобные заказы в один конец ввиду их невыгодности. Ни о каких чеках в таких ситуациях не может быть и речи, - объясняет пострадавший пассажир.

Дмитрий написал пост-жалобу в соцсети, отметив авиакомпанию. В результате, когда уже прибыл самостоятельно в Ставрополь, получил ответ:

- Сожалеем о сложившейся ситуации в процессе вашего путешествия в Ставрополь. Согласно полученным сведениям, погода в Ставрополе продолжает ухудшаться, поэтому пассажирам было предложено добраться до пункта назначения наземным транспортом. Для компенсации расходов просим направить письменное заявление. При выставлении суммы компенсации необходимы документы, подтверждающие факты и ущерб, указанные в претензии.

- Я уже написал письмо в Роспотребнадзор. Самолет был «забит под завязку», то есть это больше 100 пассажиров, которые были выброшены на улице. На мой взгляд, компания не выполнила взятых на себя обязательств.