Ставропольцы продолжают верить телефонным мошенникам

Не сообщайте незнакомцам по телефону свои данные! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной рост пришелся на телефонных и интернет-аферистов, которым удается заполучить доступ к чужим деньгам. Жертвами злоумышленников становятся и пожилые граждане, и молодежь.

В ноябре на Ставрополье полиция зафиксировала несколько случаев краж со счетов ставропольцев, где фигурировали очень солидные суммы. Причем свои накопления обманутые жители края переводили мошенникам самостоятельно, поверив звонкам якобы банковских сотрудников, предупреждающих об угрозах счетам и предлагающим их уберечь.

Эта схема злоумышленников пока остается в числе наиболее распространенных наряду с теми, где людям обещают почти мгновенные заработки. Например, попалась 65-летняя жительница Ставрополя. Обратившись в полицию, она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка.

По его словам, счет пенсионерки был под угрозой: с ним проводили незаконные операции. Звонивший объяснил, что для сохранения надо перевести сбережения на резервную ячейку. Женщина поверила и перевела на указанный им счет более 1,6 млн рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Обещаниям о заработках поверила жительница Труновского района, которой позвонил злоумышленник и представился сотрудником брокерской компании. Он предложил заработать денег на вложениях в некую торговую площадку и обманом убедил отдать крупную сумму. Действовала она четко по инструкциям афериста: сообщила ему личные данные и коды из СМС-сообщений. После нескольких операций со счета пропало 530 тысяч рублей. Правоохранители Труновского района возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

- Телефонное мошенничество, к сожалению, не сдает своих позиций. Причем надо понимать, что в полицию обращаются в основном те, кто потерял крупные суммы денег. А сколько тех, у кого увели по несколько тысяч рублей, неизвестно. В «классическом» варианте поступает звонок от человека, который называется представителем банка и сообщает, что кто-то пытается с карты человека сделать перевод крупной суммы, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финаграмотности на Ставрополье Надежда Герасименко. - Чтобы предотвратить несанкционированные действия, предлагается перевести деньги на так называемый «безопасный счет». После этого вы своих денег скорее всего больше не увидите. Стоит помнить, что ни один банковский работник не будет спрашивать у вас данные вашей карты. Лучше положить трубку и перезвонить в банк для уточнения обстоятельств по официальному номеру, указанному на вашей банковской карте.

Также не вводите данные счетов и карт на неизвестных сайтах или пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом у вас ни пытались бы их узнать. В случае мошенничества незамедлительно сообщайте сведения о совершенных в отношении вас преступлениях в органы внутренних дел по телефонам 02 или 102 (с мобильного).

Больше полезных материалов - здесь.