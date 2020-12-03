Ставропольский филиал РАНХиГС: экономисты оценили потенциал восстановления реальных доходов россиян

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За последние семь лет только 2019 год характеризовался ростом реальных доходов населения, когда значение данного показателя увеличилось на 1 %.

Расчет реальных доходов производится на основе располагаемого остатка денежных средств населения после уплаты всех налогов и требований, скорректированного на уровень инфляции.

Минимально низкий уровень инфляции 2019 года и позволил получить, пусть и незначительный, но рост исследуемого показателя. Согласно прогнозам Минэконом развития РФ, восстановление уровня доходов населения до околонулевого уровня следует ожидать не ранее 2023 года.

На формирование данного показателя оказывают сдерживающее влияние такие факторы, как: рост безработицы в 2020 году с пролонгацией в 2021 году (восстановление отраслей экономики после пандемии займет не менее двух лет); увеличение предложения на рынке труда; секвестрование бюджетных расходов.

- Только за 2020 год снижение реальных доходов россиян составит не менее 4,1 -4,5%, в то время как за счет противопандемических мероприятий, в 2021 году рост доходов населения составит не более 2% от уровня 2020 года. То есть, в любом случае будет наблюдаться общий спад располагаемых доходов граждан. Решение проблемы основывается только на более полной вовлеченности населения в трудовой процесс путем реструктуризации производства и государственной поддержки реального сектора экономики, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.