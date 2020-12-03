Ставропольский филиал РАНХиГС: ЦИК намерен заменить ГАС «Выборы» новой цифровой платформой

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В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» модернизируются и избирательные технологии.

Так, действующая ГАС «Выборы» в 2022 году будет заменена новой платформой, которая будет иметь широкий функционал как для кандидатов, участников избирательного процесса, а также непосредственно электората. При этом важно отметить, что программное обеспечение платформы будет российским, а большинство сервисов будет работать на базе портала госуслуг.

В качестве основных критериев изменений выступают безопасность данных, возможность независимого контроля, финансовая обоснованность платформы, а самое главное для обычных пользователей – простота и удобство интерфейса.

- Несмотря на то, что разработка платформы обойдется в 6 млрд. рублей, ее создатели обещают достаточно быстрый экономический и социальный эффект, а также гарантию полной безопасности при проведении выборов в 2021 году за счет применения полностью дистанционных технологий для всех участников», - комментирует доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Мухорьянова Оксана.