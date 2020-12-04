Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 4 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 4 декабря 2020 года. Оглашаем последние сведения об эпидобстановке в городах и районах Ставрополья. Количество зараженных, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Сводка на 3 декабря. Таблица обновится, как только появятся свежие данные.

1. Ставрополь - 4912 случаев, 4094 выздоровевших, 219 смертей;

2. Буденновский район - 1693 случая, 1574 выздоровевших, 24 смерти;

3. Пятигорск - 1342 случая, 1091 выздоровевший, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1309 случаев, 1139 выздоровевших, 37 смертей;

5. Кисловодск - 1234 случая, 1029 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1194 случая, 1062 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1149 случаев, 1027 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1013 случаев, 915 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 959 случаев, 882 выздоровевших, 20 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 863 случая, 742 выздоровевших, 30 смертей;

11. Кочубеевский район - 844 случая, 741 выздоровевший, восемь смертей;

12. Нефтекумский горокруг - 836 случаев, 760 выздоровевших, 20 смертей;

13. Ипатовский горокруг - 821 случай, 708 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ессентуки - 780 случаев, 697 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 740 случаев, 676 выздоровевших, 10 смертей;

16. Апанасенковский район - 707 случаев, 591 выздоровевший, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 701 случай, 587 выздоровевших, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 699 случаев, 637 выздоровевших, шесть смертей;

19. Красногвардейский район - 650 случаев, 585 выздоровевших, одна смерть;

20. Предгорный район - 637 случаев, 622 выздоровевший, девять смертей;

21. Левокумский район - 633 случая, 566 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 586 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 561 случай, 514 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 492 случая, 421 выздоровевший, пять смертей;

25. Курский район - 487 случаев, 432 выздоровевших, шесть смертей;

26. Советский горокруг - 485 случаев, 454 выздоровевших, две смерти;

27. Александровский район - 480 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

28. Туркменский район - 428 случаев, 387 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 426 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 339 случаев, 309 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 258 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 4 декабря, коронавирус в Ставропольском крае диагностировали у 28405 жителей. За день заболели 232 людей. Выздоровели 25008 зараженных, умерли - 571.