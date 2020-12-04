Больного коронавирусом врио главы Дагестана перевели в московскую больницу

Сергей Меликов. Фото: пресс-служба главы и правительства Республики Дагестан

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов переведен в одну из московских больниц. Консилиум врачей принял такое решение, чтобы не допустить ухудшения состояния политика. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

– Сегодня после консилиума дагестанских и московских врачей временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов для дальнейшего лечения переведен в одну из больниц Москвы. Состояние главы региона удовлетворительное, – сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе.

Отмечается, что Сергей Меликов находится в удовлетворительном в вполне работоспособном состоянии: политик продолжит держать на контроле ключевые вопросы и проводить онлайн-совещания.

– Руководитель республики находится в постоянной связи, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения. Все запланированные мероприятия с участием главы субъекта, как и сообщалось ранее, будут проведены после его выздоровления, – резюмирует пресс-служба.

О болезни Сергея Меликова стало известно 25 ноября. Сообщалось, что политик чувствует себя хорошо. Однако быстро справиться с коронавирусом не получилось. 2 декабря его госпитализировали с формулировкой «в целях недопущения характерного для болезни ухудшения здоровья на 7-9 сутки».

Напомним, что Сергей Меликов возглавил Дагестан два месяца назад, сменив на этом посту Владимира Васильева. Политик покинул пост по собственному желанию. А новому главе республики, ради этого поста, пришлось оставить кресло сенатора Совета Федерации от Ставропольского края.

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