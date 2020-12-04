На Ставрополье завершилась Неделя финансовой грамотности

Ставрополье - активный участник Недели финансовой грамотности.

На Ставрополье завершился комплекс мероприятий, приуроченных к Всероссийской неделе финансовой грамотности. Для края участие в ней - многолетняя традиция. На этот раз большинство активностей прошло в дистанционном и онлайн-режиме.

- Мы каждый год стараемся наполнить повестку актуальной просветительской информацией, необходимой населению для грамотного решения финансовых вопросов. Мероприятия адресованы ставропольцам различных возрастных категорий, семейного и социального положения, обязательно включая школьников, студентов, экономически активных взрослых и лиц старшего поколения, - говорит замминистра финансов Ставропольского края Юрий Суслов.

В частности, среди образовательно-просветительских мероприятий в этом году в расписании Недели финграма были семинары, конкурсы, викторины, игры, круглый стол, онлайн-беседы, межрегиональный вебинар и др.

Дистанционный формат позволил охватить финансовым просвещением все муниципальные образования края. Без внимания не остались наиболее злободневные для населения темы: как грамотно планировать и управлять личным бюджетом, какие финансовые инструменты можно использовать для достижения целей, а также как сохранить и приумножить средства. Не обошлось и без ликбеза о безопасном пользовании финансовыми услугами. Региональным центром финансовой грамотности в этом году сделан особый акцент на вовлечение школьной и студенческой аудиторий.

- В крае уделяется значительное внимание вопросам финансового воспитания подрастающих поколений и уже наработан богатый опыт, - объясняет координатор работ по реализации программы повышения финграмотности на территории СК Надежда Герасименко. - Работа ведётся в круглогодичном режиме, но наибольшая концентрация таких мероприятий приходится как раз на Неделю финансовой грамотности. Причем в крае мы давно отошли от скучных для молодежи форматов лекций и семинаров. Ставка делается на игру, соревнования, что обеспечивает максимальную вовлеченность и, соответственно, эффективность.

Так, в школах Ставрополья к Всероссийской неделе финграмотности в этом году было приурочено 2250 мероприятий, в которых приняли участие более 62,7 тыс. человек. Что касается студентов, то уже не впервые отлично удался на площадке СКФУ хакатон, где состязались 7 команд учащихся средних профессиональных учебных заведений. После курса обучения азам финграмотности они должны были в течение суток придумать и обосновать бизнес-проект, рассчитав его прибыльность и эффективность. Задача - привлечь внимание студентов СКФУ, которые играли роль «инвесторов».

- Выпускаясь из образовательного учреждения, ребята будут знать, что есть возможность пробовать себя в ведении собственного бизнеса, - говорит Н. Герасименко.

Запоминающимися для студентов уже не первый год становятся судебные слушания - деловая игра, полностью имитирующая судебное разбирательство. Случаи здесь берутся из реальной судебной практики, но к каким результатам придут участники - никому заранее неизвестно.

В этом году участники разбирались в вопросах страхования ответственности за причинение вреда. К слову, новой формой работы, выходящей за пределы края, для Ставрополья стал межрегиональный онлайн-вебинар «Миссия библиотеки в повышении уровня финансовой грамотности». В рамках него встретились сотрудники библиотек Ставропольского края, Архангельской и Калининградской областей, чтобы обсудить лучшие практики.

- Мы еще раз убедились, насколько велика у населения потребность в финансовых знаниях, - резюмирует Юрий Суслов. - И хорошо, что есть возможность дать их, ведь финансово грамотное население лучше подготовлено к экономическим шокам и может лучше защитить себя, избегая или минимизируя возможный ущерб. Это главная задача реализуемой сейчас программы «Повышение финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 2019 - 2023 годы.

Добавим, что крайне насыщенной была и федеральная повестка Всероссийской недели финансовой грамотности. В федеральных мероприятиях от Ставрополья поучаствовали почти 165 тысяч человек.

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