Студент Ставропольского филиала РАНХиГС стал призером Первенства России по армрестлингу

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Рамазан Саркитов, студент Ставропольского филиала РАНХиГС – призер первенства России, кандидат в мастера спорта по армрестлингу.

«Армрестлинг - это демократичный или как его называют «мирный» вид спортивных единоборств. Борьба, где можно доказать сопернику свое превосходство в силе, соединив кисти рук в крепком рукопожатии, глядя прямо в глаза.

Это достаточно молодой вид спорта в нашей стране и на самом деле это целая наука, в армспорте мало одной только силы, здесь важны тактика, техника и интуиция.

- В спорте, благодаря отцу, я с 13 лет. С тех пор целенаправленно занимаюсь армрестлингом, работаю над собой. Первую награду получил в 14 лет, тогда и появился спортивный стимул, стремление покорять новые вершины. В армспорте не знают, что такое «ничья», надо выходить на борьбу с настроем быстро выиграть по выбранной тактике, а не раздумывать – стартовать или передержать, навязать борьбу верхом или «закатать» в крюк. В моей спортивной карьере было интересное и полное эмоций событие, когда на чемпионате мира в Турции в городе Анталия имел честь познакомиться с профессиональными армрестлерами мирового уровня. Это семикратный чемпион мира Дэйв Хикс, многократный чемпион кубка мира среди профессионалов Андрей Пушкарь, девятикратный чемпион мира Енгил Терзи и другие не менее знаменитые чемпионы.

Армрестлинг как стиль жизни, где все в твоих руках!» - это утверждение помогает мне обучаться в Ставропольском филиале Президентской академии», - прокомментировал Рамазан Саркитов, студент 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Ставропольского филиала РАНХиГС.