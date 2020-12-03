В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали про День юриста в России

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Юриспруденция является весьма востребованной областью научного знания в современной России, а такой праздник, как День юриста, существовал еще в дореволюционной России с 1864 года, когда были приняты судебные уставы, которые стали основой радикальной правовой реформы Александра II, полностью изменившей судоустройство в стране.

Указом президента России в 2008 году снова стал отмечаться этот знаменательный праздник всех юристов, и 3 декабря нынешнего года эта дата уже в двенадцатый раз торжественно встречается не только профессиональными правозащитниками, но и студентами Ставропольского филиала РАНХиГС.

- В наши дни деятельность юристов постоянно связана с огромной ответственностью за судьбы людей и будущее нашей страны, и именно поэтому значительно возросло значение юридического образования в общем статусе современных профессий, - отметил Александр Агамов, профессор Ставропольского филиала РАНХиГС.