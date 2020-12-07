Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 7 декабря

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 7 декабря 2020 года. Делимся последними данным о COVID-19 в каждом городе и районе региона. Число больных, вылеченных и умерших - в материале "КП".
Данные на 6 декабря. Как только появится свежая сводка - мы обновим показатели в таблице.
1. Ставрополь - 4948 случаев, 4138 выздоровевших, 221 смерть;
2. Буденновский район - 1708 случаев, 1582 выздоровевших, 24 смерти;
3. Пятигорск - 1350 случаев, 1099 выздоровевших, 24 смерти;
4. Шпаковский район - 1317 случаев, 1151 выздоровевший, 38 смертей;
5. Кисловодск - 1244 случая, 1048 выздоровевших, восемь смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1205 случаев, 1073 выздоровевших, 27 смертей;
7. Невинномысск - 1171 случай, 1057 выздоровевших, восемь смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1023 случая, 930 выздоровевших, шесть смертей;
9. Петровский район - 965 случаев, 888 выздоровевших, 20 смертей;
10. Минераловодский горокруг - 868 случаев, 747 выздоровевших, 30 смертей;
11. Кочубеевский район - 855 случаев, 754 выздоровевших, восемь смертей;
12. Нефтекумский горокруг - 842 случая, 766 выздоровевших, 21 смертей;
13. Ипатовский горокруг - 833 случая, 720 выздоровевших, 16 смертей;
14. Ессентуки - 782 случая, 699 выздоровевших, 18 смертей;
15. Труновский район - 742 случая, 681 выздоровевший, 11 смертей;
16. Апанасенковский район - 716 случаев, 601 выздоровевший, 13 смертей;
17. Новоалександровский горокруг - 715 случаев, 601 выздоровевший, четыре смерти;
18. Изобильненский район - 702 случая, 637 выздоровевших, шесть смертей;
19. Красногвардейский район - 654 случая, 591 выздоровевший, одна смерть;
20. Предгорный район - 637 случаев, 622 выздоровевший, девять смертей;
21. Левокумский район - 640 случаев, 573 выздоровевших, восемь смертей;
22. Арзгирский район - 586 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 568 случаев, 514 выздоровевших, девять смертей;
24. Железноводск - 494 случая, 423 выздоровевших, пять смертей;
25. Советский горокруг - 489 случаев, 458 выздоровевших, две смерти;
26. Курский район - 488 случаев, 432 выздоровевших, шесть смертей;
27. Александровский район - 490 случаев, 402 выздоровевших, пять смертей;
28. Туркменский район - 432 случая, 394 выздоровевших, шесть смертей;
29. Новоселицкий район - 426 случаев, 391 выздоровевший, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 342 случая, 309 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 258 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 139 случаев, 132 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
По сведениям на утро 7 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 29097 человек. За день медиками выявлен вирус 230 раз. Спасены 25735 пациентов, скончались 587 зараженных.