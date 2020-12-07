СКФУ организует сетевое партнерское взаимодействие в области профориентации молодежи с инвалидностью на Северном Кавказе

Фото: пресс-служба вуза

Северо-Кавказский федеральный университет организовал сетевое профориентационное мероприятие «Путешествие в мир инклюзивного высшего образования» для потенциальных абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, их родителей и педагогов образовательных организаций СКФО. Конференция прошла в онлайн-формате на платформе Zoom и транслировалась на YouTube.

Главной целью мероприятия было рассказать о доступности высшего образования для людей с различными особенностями здоровья и привлечь абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью к поступлению в вузы Северного Кавказа.

Инициатором встречи выступил Ресурсный учебно-методический центр СКФУ. Уникальность события заключается в том, что впервые на одной площадке работали представители высшей школы каждого субъекта Северо-Кавказского федерального округа и специалисты в области инклюзивного образования.

Фото: пресс-служба вуза

В мероприятии приняли участие более 260 человек, среди которых были представители всех районов Ставропольского края, республик Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Программа сетевого профориентационного мероприятия была очень насыщенной и включала в себя важные вопросы для будущих абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья.

В начале конференции сотрудники РУМЦ СКФУ доступно рассказали о значимости высшего образования и карьерного проектирования в жизни молодых людей с инвалидностью и ОВЗ, а также об особенностях приемной кампании вуза в 2021 году. Далее спикеры представили своих доклады о возможностях получения инклюзивного высшего образования в Северо-Кавказском федеральном округе (в каждом его регионе).

– В СКФО создана действующая сеть вузов, которые готовы обеспечивать доступность и качество образовательных услуг для ребят с инвалидностью, – отметила директор РУМЦ СКФУ Наталья Борозинец. – Сегодня каждый может получить качественное высшее образование независимо от возможностей здоровья.