В Минздраве прокомментировали информацию об отсутствии медикаментов в COVID-госпитале Пятигорска

Госпиталь для ветеранов войн в Пятигорске перепрофилирован для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией в апреле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях активно распространяется информация о лечении пациента с коронавирусом в госпитале ветеранов войн Пятигорска. Автор поста сообщает о недоступности кислорода пациентам, отсутствии медикаментов.

Якобы пришлось самостоятельно покупать «кислородный аппарат за 65900 рублей», чтобы обеспечить медпомощь близкому человеку.

В пресс-службе Минздрава региона прокомментировали эту информацию.

- Данная информация не соответствует действительности. Госпиталь для ветеранов войн в Пятигорске перепрофилирован для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией в апреле. Он располагает 233 койками, из них 56 обеспечены подачей кислорода, в том числе 26 высокопоточных аппарата искусственной вентиляции легких подключены к кислородным точкам. Есть 8 кислородных концентраторов, которые дополнительно обеспечивают кислородом 8 пациентов, и 12 реанимационных коек, оснащенных всем необходимым оборудованием для лечения тяжелых больных, - говорится в сообщении.

Там же и добавили, что подача кислорода бесперебойная. Кислородные газификаторы заполняются жидким газом по графику.

Сейчас ведутся работы по оснащению еще 50 точек подачи кислорода. До конца месяца они будут завершены. Это позволит облегчить течение болезни и ускорить выздоровление пациентов от внебольничной пневмонии.

По информации больницы, имеется полный спектр препаратов для лечения больных с коронавирусом. Запасы пополняются регулярно.

По всем вопросам оказания медицинской помощи пациентам следует обращаться к главному врачу, который находится на рабочем посту ежедневно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье лаборатории провели 942616 исследований на COVID-19. За сутки выполнено 6417 тестов методом ПЦР. За последний день коронавирусом заболело еще 229 человек.

Число зараженных в крае достигло 29326, в том числе 2678 – среди детей, из которых 2397 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

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