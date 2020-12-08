Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 8 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 8 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидобстановка складывается в городах и районах Ставрополья. Последние данные о числе инфицированных, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Сведения на 7 декабря. Как только появятся свежая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 5050 случаев, 4319 выздоровевших, 230 смертей;

2. Буденновский район - 1750 случаев, 1621 выздоровевший, 25 смертей;

3. Пятигорск - 1357 случаев, 1103 выздоровевших, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1339 случаев, 1195 выздоровевших, 38 смертей;

5. Кисловодск - 1265 случаев, 1064 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1247 случаев, 1102 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1237 случаев, 1099 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1053 случая, 958 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 976 случаев, 890 выздоровевших, 20 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 883 случая, 756 выздоровевших, 31 смерть;

11. Ипатовский горокруг - 867 случаев, 737 выздоровевших, 18 смертей;

12. Кочубеевский район - 866 случаев, 778 выздоровевших, восемь смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 851 случай, 772 выздоровевших, 21 смертей;

14. Ессентуки - 791 случай, 705 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 762 случая, 694 выздоровевших, 11 смертей;

16. Апанасенковский район - 746 случаев, 624 выздоровевших, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 741 случай, 620 выздоровевших, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 712 случаев, 645 выздоровевших, семь смертей;

19. Красногвардейский район - 677 случаев, 603 выздоровевших, три смерти;

20. Левокумский район - 658 случаев, 583 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 646 случаев, 624 выздоровевших, девять смертей;

22. Арзгирский район - 589 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 581 случай, 522 выздоровевших, девять смертей;

24. Александровский район - 513 случаев, 418 выздоровевших, пять смертей;

25. Железноводск - 501 случай, 428 выздоровевших, пять смертей;

26. Курский район - 496 случаев, 433 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 495 случаев, 460 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 445 случаев, 401 выздоровевший, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 434 случая, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 356 случаев, 310 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 263 случая, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 152 случая, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 8 декабря, коронавирус в Ставропольском крае обнаружили у 29326 человек. За сутки врачи диагностировали инфекцию 229 раз. Вылечены 25844 больных, умерли 593 пациентов.