Студентка Ставропольского филиала РАНХиГС – призер IV Международного первенства «Качество образования»

В условиях компетентностного подхода в рамках образовательного процесса в вузе должны быть сформированы профессиональные навыки.

Для современного юриста, желающего добиться успеха в своей профессии, профессиональными навыками являются не только способности составлять юридические документы, толковать и применять закон, но и владение самодисциплиной, умение сотрудничать с другими и координировать свою деятельность.

Эти и другие личностные качества в значительной степени формируются в процессе научно-исследовательской деятельности.

В Ставропольском филиале РАНХиГС научно-исследовательской деятельности студентов отведено особое место. Именно это позволяет занимать призовые место в различных всероссийских и международных конкурсах.

В этом году победителем IV Международного первенства «Качество образования 2020/2021» стала студентка 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Белоногова Маргарита, занявшая 2 место в номинации: «Научные работы».

-Проблемой защиты прав несовершеннолетних в России студентка заинтересовалась около года назад. Она изучила не только научную литературу, но и обобщила правоприменительную практику, что позволило ей выполнить исследовательскую работу, представленную на конкурс на высоком уровне, - прокомментировала научный руководитель Минина Анна, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.