Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 декабря

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 9 декабря 2020 года. Говорим о количестве заболевших, выздоровевших и умерших. Последние сведения в материале "КП".
Сводка на 8 декабря. Как только появится свежая сводка - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 5086 случаев, 4391 выздоровевший, 230 смертей;
2. Буденновский район - 1764 случая, 1635 выздоровевших, 25 смертей;
3. Пятигорск - 1363 случая, 1122 выздоровевших, 24 смерти;
4. Шпаковский район - 1348 случаев, 1214 выздоровевших, 41 смертей;
5. Кисловодск - 1273 случая, 1072 выздоровевших, восемь смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1263 случая, 1118 выздоровевших, 27 смертей;
7. Невинномысск - 1259 случаев, 1111 выздоровевших, восемь смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1063 случая, 968 выздоровевших, шесть смертей;
9. Петровский район - 980 случаев, 892 выздоровевших, 20 смертей;
12. Кочубеевский район - 897 случаев, 789 выздоровевших, восемь смертей;
10. Минераловодский горокруг - 888 случаев, 759 выздоровевших, 31 смерть;
11. Ипатовский горокруг - 876 случаев, 746 выздоровевших, 18 смертей;
13. Нефтекумский горокруг - 854 случая, 773 выздоровевших, 21 смерть;
14. Ессентуки - 795 случаев, 709 выздоровевших, 18 смертей;
15. Труновский район - 768 случаев, 700 выздоровевших, 11 смертей;
16. Апанасенковский район - 753 случая, 631 выздоровевший, 13 смертей;
17. Новоалександровский горокруг - 752 случая, 631 выздоровевший, четыре смерти;
18. Изобильненский район - 720 случаев, 653 выздоровевших, семь смертей;
19. Красногвардейский район - 682 случая, 605 выздоровевших, три смерти;
20. Левокумский район - 665 случаев, 587 выздоровевших, восемь смертей;
21. Предгорный район - 649 случаев, 625 выздоровевших, девять смертей;
22. Арзгирский район - 590 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 585 случаев, 524 выздоровевших, девять смертей;
24. Александровский район - 513 случаев, 426 выздоровевших, пять смертей;
25. Железноводск - 505 случаев, 432 выздоровевших, пять смертей;
26. Курский район - 498 случаев, 435 выздоровевших, шесть смертей;
27. Советский горокруг - 496 случаев, 460 выздоровевших, две смерти;
28. Туркменский район - 452 случая, 408 выздоровевших, шесть смертей;
29. Новоселицкий район - 434 случая, 391 выздоровевший, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 361 случай, 315 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 264 случая, 238 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 152 случая, 132 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
По данным на утро 9 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 29557 жителей. За день врачи выявили инфекцию у 231 человека. Врачи вылечили 26112 пациентов, скончались 596 больных.