Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 9 декабря 2020 года. Говорим о количестве заболевших, выздоровевших и умерших. Последние сведения в материале "КП".

Сводка на 8 декабря. Как только появится свежая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 5086 случаев, 4391 выздоровевший, 230 смертей;

2. Буденновский район - 1764 случая, 1635 выздоровевших, 25 смертей;

3. Пятигорск - 1363 случая, 1122 выздоровевших, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1348 случаев, 1214 выздоровевших, 41 смертей;

5. Кисловодск - 1273 случая, 1072 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1263 случая, 1118 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1259 случаев, 1111 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1063 случая, 968 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 980 случаев, 892 выздоровевших, 20 смертей;

12. Кочубеевский район - 897 случаев, 789 выздоровевших, восемь смертей;

10. Минераловодский горокруг - 888 случаев, 759 выздоровевших, 31 смерть;

11. Ипатовский горокруг - 876 случаев, 746 выздоровевших, 18 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 854 случая, 773 выздоровевших, 21 смерть;

14. Ессентуки - 795 случаев, 709 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 768 случаев, 700 выздоровевших, 11 смертей;

16. Апанасенковский район - 753 случая, 631 выздоровевший, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 752 случая, 631 выздоровевший, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 720 случаев, 653 выздоровевших, семь смертей;

19. Красногвардейский район - 682 случая, 605 выздоровевших, три смерти;

20. Левокумский район - 665 случаев, 587 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 649 случаев, 625 выздоровевших, девять смертей;

22. Арзгирский район - 590 случаев, 555 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 585 случаев, 524 выздоровевших, девять смертей;

24. Александровский район - 513 случаев, 426 выздоровевших, пять смертей;

25. Железноводск - 505 случаев, 432 выздоровевших, пять смертей;

26. Курский район - 498 случаев, 435 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 496 случаев, 460 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 452 случая, 408 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 434 случая, 391 выздоровевший, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 361 случай, 315 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 264 случая, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 152 случая, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 9 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 29557 жителей. За день врачи выявили инфекцию у 231 человека. Врачи вылечили 26112 пациентов, скончались 596 больных.