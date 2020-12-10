Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 10 декабря 2020 года. Оглашаем сведения об эпидобстановке в городах и районах Ставрополья. Последние данные статистики о заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

Сводка на 9 декабря. Как только появятся свежие данные - мы обновим значения в списках.

1. Ставрополь - 5121 случай, 4475 выздоровевших, 231 смерть;

2. Буденновский район - 1779 случаев, 1643 выздоровевших, 25 смертей;

3. Пятигорск - 1372 случая, 1131 выздоровевший, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1359 случаев, 1224 выздоровевших, 41 смертей;

5. Кисловодск - 1281 случай, 1080 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1280 случаев, 1128 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1280 случаев, 1123 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1069 случаев, 971 выздоровевший, шесть смертей;

9. Петровский район - 983 случая, 897 выздоровевших, 20 смертей;

10. Кочубеевский район - 904 случая, 793 выздоровевших, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 892 случая, 772 выздоровевших, 32 смерть;

12. Ипатовский горокруг - 884 случая, 756 выздоровевших, 18 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 858 случаев, 774 выздоровевших, 23 смерти;

14. Ессентуки - 799 случаев, 724 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 776 случаев, 706 выздоровевших, 11 смертей;

16. Апанасенковский район - 758 случаев, 636 выздоровевших, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 764 случая, 646 выздоровевших, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 729 случаев, 664 выздоровевших, восемь смертей;

19. Красногвардейский район - 685 случаев, 614 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 673 случая, 593 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 653 случая, 632 выздоровевших, девять смертей;

22. Арзгирский район - 592 случая, 557 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 590 случаев, 527 выздоровевших, девять смертей;

24. Александровский район - 516 случаев, 429 выздоровевших, пять смертей;

25. Железноводск - 510 случаев, 439 выздоровевших, пять смертей;

26. Курский район - 502 случая, 439 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 499 случаев, 461 выздоровевший, две смерти;

28. Туркменский район - 456 случаев, 410 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 435 случаев, 395 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 365 случаев, 315 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 264 случая, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 152 случая, 132 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 10 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае инфицированы 29790 человек. За сутки посредством исследования проб врачи диагностировали вирус у 233 больных с признаками ОРВИ. Выздоровели 26389 зараженных, умерли 602 пациента.