Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 декабря

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 10 декабря 2020 года. Оглашаем сведения об эпидобстановке в городах и районах Ставрополья. Последние данные статистики о заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".
Сводка на 9 декабря. Как только появятся свежие данные - мы обновим значения в списках.
1. Ставрополь - 5121 случай, 4475 выздоровевших, 231 смерть;
2. Буденновский район - 1779 случаев, 1643 выздоровевших, 25 смертей;
3. Пятигорск - 1372 случая, 1131 выздоровевший, 24 смерти;
4. Шпаковский район - 1359 случаев, 1224 выздоровевших, 41 смертей;
5. Кисловодск - 1281 случай, 1080 выздоровевших, восемь смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1280 случаев, 1128 выздоровевших, 27 смертей;
7. Невинномысск - 1280 случаев, 1123 выздоровевших, восемь смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1069 случаев, 971 выздоровевший, шесть смертей;
9. Петровский район - 983 случая, 897 выздоровевших, 20 смертей;
10. Кочубеевский район - 904 случая, 793 выздоровевших, восемь смертей;
11. Минераловодский горокруг - 892 случая, 772 выздоровевших, 32 смерть;
12. Ипатовский горокруг - 884 случая, 756 выздоровевших, 18 смертей;
13. Нефтекумский горокруг - 858 случаев, 774 выздоровевших, 23 смерти;
14. Ессентуки - 799 случаев, 724 выздоровевших, 18 смертей;
15. Труновский район - 776 случаев, 706 выздоровевших, 11 смертей;
16. Апанасенковский район - 758 случаев, 636 выздоровевших, 13 смертей;
17. Новоалександровский горокруг - 764 случая, 646 выздоровевших, четыре смерти;
18. Изобильненский район - 729 случаев, 664 выздоровевших, восемь смертей;
19. Красногвардейский район - 685 случаев, 614 выздоровевших, четыре смерти;
20. Левокумский район - 673 случая, 593 выздоровевших, восемь смертей;
21. Предгорный район - 653 случая, 632 выздоровевших, девять смертей;
22. Арзгирский район - 592 случая, 557 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 590 случаев, 527 выздоровевших, девять смертей;
24. Александровский район - 516 случаев, 429 выздоровевших, пять смертей;
25. Железноводск - 510 случаев, 439 выздоровевших, пять смертей;
26. Курский район - 502 случая, 439 выздоровевших, шесть смертей;
27. Советский горокруг - 499 случаев, 461 выздоровевший, две смерти;
28. Туркменский район - 456 случаев, 410 выздоровевших, шесть смертей;
29. Новоселицкий район - 435 случаев, 395 выздоровевших, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 365 случаев, 315 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 264 случая, 238 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 152 случая, 132 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
Согласно информации на утро 10 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае инфицированы 29790 человек. За сутки посредством исследования проб врачи диагностировали вирус у 233 больных с признаками ОРВИ. Выздоровели 26389 зараженных, умерли 602 пациента.