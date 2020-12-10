«Насилие со стороны директора»: в КЧР расследуют инцидент в сельской школе

Записи инцидента нет, однако родители опубликовали видео, в котором избитый ребенок рыдает в местной больнице. Фото: кадр видео

В Карачаево-Черкесии Следственный комитет и прокуратура ведут проверки по факту применения насилия директором сельской школы к 11-летнему ученику. С жалобой обратились родители мальчика.

Сообщается, что инцидент произошел в школе аула Кызыл-Покун Малокарачаевского района республики. Во время урока математики 74-летний директор образовательного учреждения Умар Саркитов применил силу к непослушному младшекласснику.

– Проводится проверка сообщения о преступлении, выявленном сотрудниками регионального МВД о насилии со стороны директора, – говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Сам учитель настаивает на том, что лишь «похлопал по щеке» нерадивого ученика. Он отметил, что мать ребенка работает в той же школе психологом и она «нередко выгораживала» не слишком успешно учившегося и разбалованного отпрыска

– Мы устанавливаем всех причастных лиц и обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по КЧР. – По результатам проверки следствием будет дана правовая оценка действиям педагога, а также должностных лиц, в компетенцию которых входят вопросы надлежащего оказания услуг и обеспечения безопасности пребывания детей в школе.

На время проверок директора школы отстранили от работы. Только по их итогам можно будет уверенно говорить, что же на самом деле произошло в сельской школе.

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