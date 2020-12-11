Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 11 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 11 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в районах, городских округах и городах региона. Последняя информация о количестве зараженных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Сводка на 10 декабря. Как только появятся свежие данные - мы обновим показатели.

1. Ставрополь - 5160 случаев, 4604 выздоровевших, 235 смертей;

2. Буденновский район - 1795 случаев, 1659 выздоровевших, 25 смертей;

3. Пятигорск - 1382 случая, 1141 выздоровевший, 24 смерти;

4. Шпаковский район - 1369 случаев, 1229 выздоровевших, 42 смерти;

5. Кисловодск - 1287 случаев, 1086 выздоровевших, восемь смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1298 случаев, 1138 выздоровевших, 27 смертей;

7. Невинномысск - 1296 случаев, 1134 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1076 случаев, 991 выздоровевший, шесть смертей;

9. Петровский район - 986 случаев, 898 выздоровевших, 20 смертей;

10. Кочубеевский район - 912 случаев, 801 выздоровевший, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 897 случаев, 773 выздоровевших, 32 смерть;

12. Ипатовский горокруг - 893 случая, 762 выздоровевших, 18 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 863 случая, 775 выздоровевших, 23 смерти;

14. Ессентуки - 802 случая, 727 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 783 случая, 713 выздоровевших, 11 смертей;

16. Апанасенковский район - 764 случая, 646 выздоровевших, 13 смертей;

17. Новоалександровский горокруг - 777 случаев, 658 выздоровевших, четыре смерти;

18. Изобильненский район - 737 случаев, 672 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 690 случаев, 617 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 680 случаев, 600 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 655 случаев, 633 выздоровевших, девять смертей;

22. Арзгирский район - 595 случаев, 558 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 594 случая, 529 выздоровевших, девять смертей;

24. Александровский район - 519 случаев, 431 выздоровевший, пять смертей;

25. Железноводск - 514 случаев, 446 выздоровевших, пять смертей;

26. Курский район - 507 случаев, 442 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 504 случая, 466 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 460 случаев, 414 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 437 случаев, 396 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 366 случаев, 316 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 265 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 158 случаев, 133 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 11 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заражены 30027 жителей. За день медики выявили вирус у 237 раз. Вылечены 26693 человек, скончались 608 больных.