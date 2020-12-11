Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 11 декабря

Иллюстративное фото
Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 11 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в районах, городских округах и городах региона. Последняя информация о количестве зараженных, вылеченных и умерших - в материале "КП".
Сводка на 10 декабря. Как только появятся свежие данные - мы обновим показатели.
1. Ставрополь - 5160 случаев, 4604 выздоровевших, 235 смертей;
2. Буденновский район - 1795 случаев, 1659 выздоровевших, 25 смертей;
3. Пятигорск - 1382 случая, 1141 выздоровевший, 24 смерти;
4. Шпаковский район - 1369 случаев, 1229 выздоровевших, 42 смерти;
5. Кисловодск - 1287 случаев, 1086 выздоровевших, восемь смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1298 случаев, 1138 выздоровевших, 27 смертей;
7. Невинномысск - 1296 случаев, 1134 выздоровевших, восемь смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1076 случаев, 991 выздоровевший, шесть смертей;
9. Петровский район - 986 случаев, 898 выздоровевших, 20 смертей;
10. Кочубеевский район - 912 случаев, 801 выздоровевший, восемь смертей;
11. Минераловодский горокруг - 897 случаев, 773 выздоровевших, 32 смерть;
12. Ипатовский горокруг - 893 случая, 762 выздоровевших, 18 смертей;
13. Нефтекумский горокруг - 863 случая, 775 выздоровевших, 23 смерти;
14. Ессентуки - 802 случая, 727 выздоровевших, 18 смертей;
15. Труновский район - 783 случая, 713 выздоровевших, 11 смертей;
16. Апанасенковский район - 764 случая, 646 выздоровевших, 13 смертей;
17. Новоалександровский горокруг - 777 случаев, 658 выздоровевших, четыре смерти;
18. Изобильненский район - 737 случаев, 672 выздоровевших, девять смертей;
19. Красногвардейский район - 690 случаев, 617 выздоровевших, четыре смерти;
20. Левокумский район - 680 случаев, 600 выздоровевших, восемь смертей;
21. Предгорный район - 655 случаев, 633 выздоровевших, девять смертей;
22. Арзгирский район - 595 случаев, 558 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 594 случая, 529 выздоровевших, девять смертей;
24. Александровский район - 519 случаев, 431 выздоровевший, пять смертей;
25. Железноводск - 514 случаев, 446 выздоровевших, пять смертей;
26. Курский район - 507 случаев, 442 выздоровевших, шесть смертей;
27. Советский горокруг - 504 случая, 466 выздоровевших, две смерти;
28. Туркменский район - 460 случаев, 414 выздоровевших, шесть смертей;
29. Новоселицкий район - 437 случаев, 396 выздоровевших, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 366 случаев, 316 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 265 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 158 случаев, 133 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
По данным на утро 11 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заражены 30027 жителей. За день медики выявили вирус у 237 раз. Вылечены 26693 человек, скончались 608 больных.