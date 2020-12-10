«Никого не уважают»: на Ставрополье накажут участников свадебного кортежа за джигитовку

В Кисловодске несколько тонированных иномарок и наездников на лошадях создали заторовую ситуацию в центре курорта Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большой резонанс вызвал видеоролик свадебного кортежа в Кисловодске с фактами грубых нарушений правил дорожного движения. А произошел инцидент 5 декабря на проспекте Победы.

Там несколько тонированных иномарок и наездников на лошадях создали заторовую ситуацию в центре курорта. За несколько минут такой «джигитовки» движение на проспекте было практически парализовано.

По данному факту городской отдел Госавтоинспекции провел проверку и нашел буйных водителей, допустившие нарушение правил движения.

На данный момент административные материалы составили против 7 гостей. Им от 23 до 37 лет. Всех их вызвали на допрос в отдел ГИБДД по Кисловодску для составления материалов и беседы с начальников Госавтоинспекции. Каждому нарушителю грозит до 6 месяцев лишения права управления и крупный штраф. Материалы направлены в Мировой суд.

Сейчас правоохранители ищут и других гостей кавказской свадьбы, которые были участниками кортежа и допустили грубое нарушение ПДД.

- Никого не уважают. Свои же традиции превращают в показуху. Стыдно за Северный Кавказ, - пишет жительница Кисловодска в сети;

- Какой бардак. Обычаи можно и скромнее соблюдать. А устраивать безобразие и создавать аварийную ситуацию – беспредел, - считает другой местный житель.

Кстати, напомним, что это уже второй случай нарушения свадебными кортежами правил движения в центре города за последнее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент 10 октября 2020 года на проспекте Победы Кисловодска. В сети появилось видео, на котором несколько иномарок и наездников на лошадях создали затор в центре курорта.

Против шести жителей Кисловодска и жителей соседнего региона составили административные материалы по статьям: «Перевозка людей вне кабины автомобиля», «Не предоставление преимущества в движении пешеходам», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части» и «Управление транспортным средством без регистрационных знаков».

Руководством Госавтоинспекции по городу Кисловодску приняло решение о проведении рейдов в выходные и праздничные дни на Проспекте Победы и на маршруте следования свадебных кортежей курорта.