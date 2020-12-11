«Почти все – беременные самки»: ученый рассказал о сотнях мертвых тюленей на берегу Каспийского моря

Ученые нашли останки десятков краснокнижных нерп. У каждой особи они берут десятки проб, чтобы понять, что убивает молодых самок. Фото: предоставлено собеседником «КП»

Росрыболовство, министерство природы и ученые РАН расследуют массовый мор тюленей на берегу Каспийского моря. Количество трупов, по последним данным, исчисляется сотнями – на данный момент на береговой линии от Махачкалы до поселков Сулак и Самур найдены останки 272 краснокнижных животных.

Причины подобной трагедии на месте событий выясняет группа ученых Российской академии наук. Специалисты прибыли в Дагестан несколько дней назад для взятия проб. Среди вероятных причин массового мора – вирусные болезни, чума.

– Почти все – беременные самки. За два последних дня мы исследовали десятки погибших нерп, почти у всех найдены зародыши, это процентов 90 случаев, – рассказал «КП - Северный Кавказ» член-корреспондент РАН, специалист по фауне Каспия, профессор Магомед-Расул Магомедов. – Все они выглядят совершенно нормально, тела с достаточным слоем подкожного жира. Картину событий можно восстановить таким образом: вполне здоровые животные плыли с юга на север, на зимовку. Там достаточно высокий шанс образования льдин, на которых они могут воспитывать потомство. К сожалению, по пути им встретился какой-то смертельный фактор. Возможно, какого-то рода загрязнение – акваторию Каспия делят пять стран и, вполне вероятно, у кого-то произошел выброс высокотоксичных веществ.

Берег буквально усеян телами. Фото: предоставлено собеседником «КП»

Для установления причин гибели животных потребуется немало времени. Сейчас ученые собирают биоматериал на побережье, после чего он будет направлен в Москву. По признанию специалистов, пока на дорогостоящие исследования еще даже не выделены деньги.

– Пока все, что мы можем говорить – это домыслы. Понятно, что если у одной особи мы найдем пораженную печень или любые другие признаки поражения, подобные симптомы должны быть найдены у других. Поэтому гипотезы с химическим отравлением, вирусной инфекцией или чумой плотоядных животных (чумкой) – это только версии, которые могут не подтвердиться. Сейчас ясно одно – маленькое локальное загрязнение или рыболовные сети не могли нанести такого ущерба. Не удивлюсь, если масштабы могут дойти до тысячи особей, – резюмировал профессор Магомедов.

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