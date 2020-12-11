Студент Ставропольского филиала РАНХиГС стал призером чемпионата ЮФО по спортивному туризму

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Даниил Страпко, студент Ставропольского филиала РАНХиГС – призер чемпионата ЮФО, победитель чемпионата Краснодарского края, кандидат в мастера спорта России по спортивному туризму.

-Видов туризма существует великое множество, я же занимаюсь спортивным туризмом на пешеходных дистанциях. Это молодой, динамичный вид спорта, где на дистанции преодолеваются естественные и искусственные препятствия с использованием специального снаряжения в строго определенном порядке на скорость. Знаете, спортивный туризм - это школа мудрости, где соединяются огромные физические нагрузки и точный расчет сил; преодоление сложных препятствий и способность к предельной мобилизации. Мне интересно работать в «связке». При применении одновременной страховки, требуется повышенная внимательность, надо видеть партнера, чувствовать и предугадать его следующий шаг, чтобы успеть уберечь от ошибки, постараться удержать его и обеспечить безопасность. Хотя я считаю, что так думает каждый из нас. По этому поводу есть хорошая фраза: «пройденная опасность - безопасна.

Спорт - это звено в цепочке моей жизни, станет крепкой опорой при обучении в Ставропольском филиале РАНХиГС, - прокомментировал Даниил Страпко, студент 1 курса направления подготовки «Менеджмент» Ставропольского филиала РАНХиГС.