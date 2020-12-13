Появилось видео самоподрыва смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Кадр с места теракта

Опубликовали видео с камеры наружного наблюдения у здания отдела ФСБ в Малокарачаевском районе КЧР, где 11 декабря в селе Учкекен произошел самоподрыв.

В 12.08 часов террорист привел в действие бомбу, закрепленную на теле, вплотную подойдя к силовикам. Видим из ролика, как боевика держат за руку. Сотрудники обследовали место первого взрыва, что произошел у отдела утром как "приманка". Силовик попытался увести неизвестного - никто не должен мешать оперативной работе. Им оказался смертник, погибший после взрыва на месте.

С осколочными ранениями госпитализировали шестерых, в том числе замначальника республиканского отдела экспертно-криминалистического центра МВД. Состояние пострадавших стабильное.

После ЧП завели уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное изготовление взрывчатки.

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