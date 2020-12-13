В Чечне зарегистрировали повторное землетрясение амплитудой 4,1

Сведений о каких-либо последствиях спасателям не поступало Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чеченской республике снова трясет. Первое землетрясение произошло ночью на 13 декабря, в 00.30 часов. Качались люстры, показывали жители в сети:

В Европейско-средиземноморском сейсмическом центре зафиксировали амплитуду 4,7, уточнив, что очаг – в 39 км от Грозного на глубине 60 км. Позже данные скорректировали: в 14 км на глубине 10 км. При этом в МЧС республики комментировали, что толчки были амплитудой 5,6, ссылаясь на сведения Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН. Тряску чувствовали жители Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана. Никто не пострадал.

Теперь же, в 14.40 часов, произошло землетрясение амплитудой 4,1. Эпицентр – в Урус-Мартановском районе. О чем рассказали также в МЧС Чечни.

- Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведений о каких-либо последствиях не поступало, - добавили в пресс-службе министерства.