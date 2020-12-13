Землетрясение в Чечне 13 декабря 2020: в пятый раз регистрируют подземные толчки

Подробности рассказали спасатели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели регистрируют пятое по счету землетрясение в Чечне 13 декабря 2020 года. Об этом сообщают в республиканском МЧС, отмечая магнитуду последних подземных толчков на уровне 3,8. Произошли очередные колебания в 16.05 часов. А еще через полчаса трясло с амплитудой 2,9.

Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе как при дневном землетрясении в полдень. Кстати, днем было также два толчка – в 12.15 и 14.40 часов. Пострадавших за день потрясений нет. И сведений о каких-либо повреждениях к спасателям не поступало.

А ночью, в половину первого, землетрясение в Чечне 13 декабря 2020 регистрировали магнитудой 5,6. Жители города Грозный почувствовали толчки сильнее всего. Ощущали толчки в других республиках: Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии. Никто не пострадал.