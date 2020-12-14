Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 14 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 14 декабря 2020 года. Говорим об эпидемиологической обстановке по COVID в территориях региона. Последние данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших - в таблице "КП".

Данные на 13 декабря. Как только поступит обновление - мы изменим сведения в списке.

1. Ставрополь - 5200 случаев, 4667 выздоровевших, 236 смертей;

2. Буденновский район - 1812 случаев, 1671 выздоровевшихй 25 смертей;

3. Пятигорск - 1390 случаев, 1156 выздоровевших, 25 смертей;

4. Шпаковский район - 1378 случаев, 1229 выздоровевших, 42 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1317 случаев, 1150 выздоровевших, 27 смертей;

6. Невинномысск - 1310 случаев, 1139 выздоровевших, восемь смертей;

7. Кисловодск - 1294 случая, 1093 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1082 случая, 998 выздоровевших, семь смертей;

9. Петровский район - 988 случаев, 898 выздоровевших, 20 смертей;

10. Кочубеевский район - 919 случаев, 806 выздоровевших, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 904 случаев, 776 выздоровевших, 32 смерть;

12. Ипатовский горокруг - 900 случаев, 764 выздоровевших, 19 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 868 случаев, 780 выздоровевших, 23 смерти;

14. Ессентуки - 805 случаев, 734 выздоровевших, 18 смертей;

15. Труновский район - 791 случай, 715 выздоровевших, 11 смертей;

16. Новоалександровский горокруг - 789 случаев, 663 выздоровевших, четыре смерти;

17. Апанасенковский район - 768 случаев, 648 выздоровевших, 14 смертей;

18. Изобильненский район - 744 случаев, 676 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 696 случаев, 620 выздоровевших, четыре смерти;

20. Левокумский район - 686 случаев, 602 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 655 случаев, 633 выздоровевших, девять смертей;

22. Арзгирский район - 595 случаев, 558 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 594 случая, 529 выздоровевших, девять смертей;

24. Александровский район - 519 случаев, 431 выздоровевший, пять смертей;

25. Железноводск - 514 случаев, 446 выздоровевших, пять смертей;

26. Курский район - 507 случаев, 442 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 504 случая, 466 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 460 случаев, 414 выздоровевших, шесть смертей;

29. Новоселицкий район - 437 случаев, 396 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 366 случаев, 316 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 265 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 158 случаев, 133 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 14 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 30736 человек. За сутки вирус диагностировали 236 раз. Врачи спасли 27287 зараженных, скончались 626 инфицированных.