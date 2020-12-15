Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 декабря

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Фото: "КП" Архив
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 15 декабря 2020 года. Оглашаем актуальную статистику по инфекции во всех территориях региона. Все последние сведения - в материале "КП".
1. Ставрополь - 5288 случаев, 4777 выздоровевших, 239 смертей;
2. Буденновский район - 1843 случая, 1705 выздоровевших, 25 смертей;
3. Пятигорск - 1410 случаев, 1184 выздоровевших, 25 смертей;
4. Шпаковский район - 1396 случаев, 1239 выздоровевших, 44 смерти;
5. Георгиевский горокруг - 1352 случая, 1177 выздоровевших, 27 смертей;
6. Невинномысск - 1333 случая, 1164 выздоровевших, восемь смертей;
7. Кисловодск - 1312 случаев, 1122 выздоровевших, девять смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1097 случаев, 1013 выздоровевших, девять смертей;
9. Петровский район - 997 случаев, 898 выздоровевших, 21 смерть;
10. Кочубеевский район - 930 случаев, 818 выздоровевших, восемь смертей;
11. Минераловодский горокруг - 921 случай, 792 выздоровевших, 32 смерть;
12. Ипатовский горокруг - 916 случаев, 778 выздоровевших, 19 смертей;
13. Нефтекумский горокруг - 876 случаев, 783 выздоровевших, 23 смерти;
14. Ессентуки - 812 случаев, 741 выздоровевший, 18 смертей;
15. Новоалександровский горокруг - 810 случаев, 676 выздоровевших, четыре смерти;
16. Труновский район - 805 случаев, 725 выздоровевших, 11 смертей;
17. Апанасенковский район - 779 случаев, 653 выздоровевших, 14 смертей;
18. Изобильненский район - 752 случая, 678 выздоровевших, девять смертей;
19. Красногвардейский район - 706 случаев, 627 выздоровевших, пять смертей;
20. Левокумский район - 697 случаев, 604 выздоровевших, восемь смертей;
21. Предгорный район - 666 случаев, 635 выздоровевших, девять смертей;
22. Грачевский район - 607 случаев, 536 выздоровевших, девять смертей;
23. Арзгирский район - 602 случая, 563 выздоровевших, пять смертей;
24. Железноводск - 535 случаев, 459 выздоровевших, шесть смертей;
25. Александровский район - 531 случай, 445 выздоровевших, шесть смертей;
26. Курский район - 518 случаев, 447 выздоровевших, шесть смертей;
27. Советский горокруг - 514 случаев, 469 выздоровевших, две смерти;
28. Туркменский район - 474 случаев, 418 выздоровевших, семь смертей;
29. Новоселицкий район - 446 случаев, 399 выздоровевших, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 371 случай, 319 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 268 случаев, 238 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 166 случаев, 139 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
Согласно информации на утро 15 декабря, коронавирусом в Ставропольском крае заразились 30970 жителей. За сутки инфекцию выявили у 234 больных. Врачи диагностировали у 27392 инфекционных, от вируса скончались 631 пациентов.