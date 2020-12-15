Беременная медсестра, заразившаяся коронавирусом, умерла во время родов

Для покойной это был бы четвертый ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ингушетии во время родов скончалась медсестра Сунженской больницы Мадина Евлоева. Женщина заразилась коронавирусом, пока была беременной.

44-летнюю мать госпитализировали в середине ноября. На 28-й неделе беременности состояние пациентки резко ухудшилось. Врачи местного роддома решили сделать кесарево сечение, чтобы спасти малыша. Операция прошла успешно, недоношенный ребенок выжил и сейчас находится в инкубаторе. Однако его мать скончалась сразу после операции.

Источник "КП" в Сунженской городской больнице сказал, что Мадина Евлоева не работала с больными коронавирусом. Она была прикреплена к кабинету отоларинголога подшефной поликлиники и подхватила инфекцию случайно.

Несмотря на то, что коронавирус не передается от родителя к новорожденным, специалисты решили исследовать малыша на COVID-19. Тесты оказались отрицательными.

Для покойной это был бы четвертый ребенок.

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