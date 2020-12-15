«Родились в рубашке»: спасение от страшного ДТП с неуправляемым КАМАЗом попало на видео

Несколько человек чудом спаслись из-под колес большегруза

Спасение от неуправляемого КАМАЗа без водителя попало на видео в Дагестане. Несколько человек чудом успели отбежать с пути большегруза. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы ДТП, всему виной случайность и неисправность ручного тормоза. 13 декабря на склоне рядом с селом Сергокала грузовик остановили сотрудники ДПС. Водитель вышел из машины, чтобы побеседовать с правоохранителями и предъявить документы.

КАМАЗ протаранил несколько авто и чуть не врезался в дом

В этот момент большегруз сорвало с «ручника». КАМАЗ полетел под горку, набирая скорость. Камера видеонаблюдения сняла момент аварии: несколько человек, беседовавшие у сельского магазина, чудом успели отскочить с пути неуправляемого авто.

Страшно представить, что могло бы случиться, если бы на пути грузовика оказались люди

КАМАЗ смял и протаранил три припаркованных авто и чуть не врезался в частный дом. К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако выплатить компенсации за покореженные машины водителю большегруза все-таки придется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отхлестал жениха и отбил невесту»: в Дагестане случайный прохожий спас девушку от замужества

В Дагестане случайный прохожий отхлестал по лицу жениха и отбил невесту у троих похитителей. Трое молодых людей по древней горской традиции пытались украсть девушку, чтобы убедить ее выйти замуж за одного из них. ЧП произошло в городе Хасавюрт и попало на видео (подробности).

КСТАТИ

«Надо перерезать ей горло»: дагестанскую блогершу избили в прямом эфире Instagram

Блогершу из Дагестана жестоко избили ногами в прямом эфире Instagram. Ссора двух инстадив началась с религии, перешла на личности и закончилась массовой дракой. Инцидентом уже занимается полиция (подробности).