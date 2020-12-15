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Происшествия

«Родились в рубашке»: спасение от страшного ДТП с неуправляемым КАМАЗом попало на видео

Водитель вышел из машины по требованию инспектора ДПС, а «ручник» сорвало
Андрей ФАДЕЕВАндрей ФАДЕЕВ
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Несколько человек чудом спаслись из-под колес большегруза

Несколько человек чудом спаслись из-под колес большегруза

Спасение от неуправляемого КАМАЗа без водителя попало на видео в Дагестане. Несколько человек чудом успели отбежать с пути большегруза. По счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы ДТП, всему виной случайность и неисправность ручного тормоза. 13 декабря на склоне рядом с селом Сергокала грузовик остановили сотрудники ДПС. Водитель вышел из машины, чтобы побеседовать с правоохранителями и предъявить документы.

КАМАЗ протаранил несколько авто и чуть не врезался в дом

КАМАЗ протаранил несколько авто и чуть не врезался в дом

В этот момент большегруз сорвало с «ручника». КАМАЗ полетел под горку, набирая скорость. Камера видеонаблюдения сняла момент аварии: несколько человек, беседовавшие у сельского магазина, чудом успели отскочить с пути неуправляемого авто.

Страшно представить, что могло бы случиться, если бы на пути грузовика оказались люди

Страшно представить, что могло бы случиться, если бы на пути грузовика оказались люди

КАМАЗ смял и протаранил три припаркованных авто и чуть не врезался в частный дом. К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако выплатить компенсации за покореженные машины водителю большегруза все-таки придется.

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