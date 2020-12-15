Карачаево-Черкесия в 2020 году: возрождает хозяйство и развивает здравоохранение

В новой поликлинике. Фото: пресс-служба главы КЧР.

За прошедшие месяцы 2020 года в Карачаево-Черкесии изменилось многое, и перемены продолжаются. В республике, несмотря на новые вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не останавливается процесс созидания: строят школы с детскими садами, прокладывают дороги и водопроводы, переселяют из аварийного жилья и возрождают сельское хозяйство.

Безусловно, 2020 год выдался тяжелым. Но это не повод, убеждены в Карачаево-Черкесии, откладывать важную работу до лучших времен.

Противостоим вирусу и развиваем здравоохранение

Много сил в Карачаево-Черкесии брошено на борьбу с коронавирусом. С марта контроль над эпидобстановкой ведет Оперативный штаб под руководством главы республики Рашида Темрезова. Сегодня в семи COVID-госпиталях инфицированным помогает тысяча медиков. Всем, кто рискует здоровьем в «красной зоне», выплачивают особую «президентскую» надбавку. И свыше 200 млн рублей на стимулирующие выплаты предусмотрел сам же регион.

Больницы в пандемию получили новые аппараты искусственной вентиляции легких. Буквально на днях, 10 декабря, минздрав республики закупил еще 40 аппаратов ИВЛ для ковид-госпиталей. А местные предприятия переориентировались на выпуск гигиенических масок, одноразовых костюмов и бахил.

Весной в республике за сутки производили не меньше 55 200 средств индивидуальной защиты. Наработанный опыт, отмечает глава КЧР, позволяет еще эффективнее реагировать на изменения эпидситуации сегодня. Конечно же, развивать отрасль здравоохранения важно по всем направлениям.

В Карачаево-Черкесии реализуют 8 региональных программ национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». По ним оборудуют больницы, медики повышают квалификацию и вводят во врачебную практику современные лечебно-диагностические методы диагностики и лечения. По одной из таких программ в Республиканский сосудистый центр поставили ангиографическую установку. А в первичное сосудистое отделение Зеленчукской центральной районной больницы - функциональную кровать и мягкие модули.

Для развития детского здравоохранения в Карачаевской центральной городской и районной больнице в этом году установили новый рентгенологический аппарат. В Республиканской детской многопрофильной больнице - систему электроэнцефалографического мониторинга и по два аппарата УЗИ и эндоскопии. Всего в детские медучреждения КЧР поступили 19 единиц оборудования, еще девять дорогостоящих аппаратов закупили по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

В Карачаево-Черкесии успешно работает программа «Земский доктор», по которой медучреждения периферии устраняют кадровый «голод». Из года в год ведется планомерное развитие фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов республики. На следующие годы запланировано еще больше.

В Карачаево-Черкесии разработана программа модернизации первичного звена здравоохранения. Старт программы запланирован уже на январь 2021 года. Основной целью программы, является обеспечение доступности и улучшения качества оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе, при этом упор делается на сельские и отдаленные населенные пункты. В частности, в программу включены мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции объектов здравоохранения, дооснащению и переоснащению медицинского оборудования, транспорта и т. д.

Программой предусмотрено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 учреждений здравоохранения первичного звена, из них 24 объекта - новое строительство. Кроме того, будет закуплено 27 единиц медицинского оборудования и приобретено 64 единицы автомобильного легкового транспорта для доставки пациентов и медицинских работников.

При этом автомобильный транспорт, планировавшийся к закупке в 2021 году, в количестве 24 единицы - в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации В. В. Путина - будет поставлен в КЧР до конца декабря 2020 года.

«Пандемия коронавируса, безусловно, выявила болевые точки в здравоохранении. Программа модернизации первичного звена здравоохранения КЧР разрабатывалась, безусловно, с учетом выявленных уязвимых мест с целью минимизации любых возможных рисков и кризиса в системе. Но при этом круг обозначенных задач намного шире и позволит обеспечить доступность и улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе, тем самым сделать жизнь наших сограждан, особенно жителей небольших и отдаленных населенных пунктов, еще более комфортной», - отмечает глава республики Рашид Темрезов.

ВАЖНО!

За последние 10 месяцев в Карачаево-Черкесии сохраняется естественный прирост населения, а материнская смертность равняется нулю. Показатели младенческой смертности в регионе, в том числе за счет модернизации системы здравоохранения и открытия крупных лечебных учреждений с самым современным и высокотехнологичным оснащением, за последние пять лет удалось снизить почти двое.

По продолжительности жизни КЧР с показателем больше 76 лет на 5-м месте в стране!

Поддержка населения и бизнеса

Карачаево-Черкесия за счет местного и федерального бюджетов направила 5,3 млрд рублей на социальную поддержку населения. Это почти вдвое больше, чем было еще 3 года назад.

Малоимущим, многодетным семьям, безработным - помощь оказали всем нуждающимся категориям граждан. В частности, ежемесячные выплаты получают больше 26 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего же мерами социальной поддержки охвачены свыше 100 тысяч семей.

Распоряжением главы республики Рашида Темрезова в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне участникам, вдовам ветеранов и труженикам тыла выплатили единовременно от 5 до 50 тысяч рублей. Выплаты также осуществлялись от депутатов Госдумы и сенаторов от Карачаево-Черкесии, а также представителями муниципальной власти.

Заьота о ветеранах - в приоритете.

Решением регионального оперативного штаба были приняты нормативно-правовые документы для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году выдали 72 микрозайма по нацпроекту и еще 65 поручительств от местного «Гарантийного фонда поддержки предпринимательства». Эти и другие меры поддержки позволили в непростое время сохранить сотни рабочих мест и создать новые.

Привлекаем инвестиции и создаем новые рабочие места

Весомая работа региональными властями в 2020 году была проделана для повышения инвестиционной привлекательность региона. Снятие напряжённости по регистрируемой безработице власти видят в том числе и в реализации большого пакета инвестиционной программы.

О предварительных результатах работы и планах на перспективу глава КЧР докладывал Президенту страны Владимиру Путину в рамках встречи в онлайн-формате. В программу по устойчивому развитию экономики региона вошли 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов, из которых уже многие в стадии реализации, часть из них - на этапе завершения.

Среди них - крупный проект Группы Компаний «Дамате» по реконструкции предприятия «Кавказ мясо». Инвестиции в этот проект составили 2,7 млрд рублей. Старт проекту уже дан - он предполагает запуск нового современного и высокотехнологичного производства по переработке баранины, реализация которого позволит возродить отрасль овцеводства в регионе и сделать Карачаево-Черкесию одним из лидеров в стране по производству баранины.

ГК "Дамате" ведет реконструкцию предприятия "КАвказ мясо".

После ввода нового современного производства предприятия составит 720 тысяч голов в год, компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год. И что важно - порядка 500 новых рабочих мест. Значимые проекты реализуются в гидроэнергетике.

Совместно с компанией «РусГидро» продолжается строительство малых гидроэлектростанций в Карачаево-Черкесии. Первый такой объект - Усть-Джегутинскую малую ГЭС уже запустили. Говоря о промышленном производстве региона, важно отметить проект модернизации завода по производству гипсокартонных листов, сухих смесей.

Усть-Джегутинская ГЭС.

Также регион является одними из лидеров в стране по производству бутилированной питьевой воды. В КЧР производится порядка 800 миллионов литров в год, и сегодня ряд предприятий модернизируется и наращивает свои темпы производства.

В целях поддержки местного производителя на 2021 год запланировано открытие регионального фонда для предоставления льготных займов под 1% и 5% годовых. Так предприятия смогут увеличить объемы производства конкурентоспособной промышленной продукции. Несомненно, это отразится на многом, в том числе на экономике региона и благосостоянии населения. Будет решен вопрос с безработицей и низким уровнем доходов.

Продолжаем возрождать садоводство

Для Карачаево-Черкесии валовой региональный продукт (ВРП) в основном формируют промышленное производство (22%) и сельское хозяйство (19,3%). Их развитие, закономерно, в приоритете. За последние годы в развитии агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии достигнуты существенные успехи.

Объем производства продукции сельского хозяйства за последние 5 лет вырос более чем на 50%. Успешно при поддержке инвесторов и активном участии личных подсобных хозяйств и кооперативов развивается садоводство, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по закладке фруктовых садов интенсивного типа на площади более 1000 га с фруктохранилищами мощностью 60 000 тонн единовременного хранения. К 2024 году производство увеличится на 1000% и будет составлять 15 000 тонн.

В этом году в очередной раз успех продемонстрировала программа развития мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Принцип ее заключается в предоставлении грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на закладку садов интенсивного типа. Если в предыдущие годы программа только внедрялась и тестировалась в определенных районах, то уже сейчас число желающих стать участниками программы увеличивается в каждым днем.

В республике успешно возрождают садоводство.

По поручению главы республики, учитывая огромный интерес и положительный эффект реализации программы со стороны жителей сельских территорий, планируется распространить действие пилотного проекта на все муниципальные районы республики. Реализация этих проектов позволит частично решить вопрос занятости сельского населения.

Строим школы, дороги и жилье

В октябре президент Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии сказал, что с интересом наблюдает за развитием республики и позитивно оценивает объемы строительства соцобъектов.

До 2023 года только в рамках нацпроектов запланировано создать 179 объектов, отмечает Рашид Темрезов, не считая тех, что планируется строить своими силами. До конца года в республике достроят 12 детских садов на 960 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Адыге-Хабль и новый корпус школы на 400 мест в Усть-Джегутинском районе.

В республике строят красивые современные школы.

В 16 муниципалитетах по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершается благоустройство 57 дворовых территорий и девяти парковых зон. Началось строительство сельской школы на 165 мест в ауле Гюрюльдеук, дома для престарелых и инвалидов в Черкесске.

Все больше красивых и благоустроенных мест отдыха появляется в республике.

По федеральному проекту «Чистая вода» питьевой водой обеспечат население села Садовое. Продолжится строительство Карачаевского, Усть-Джегутинского и Прикубанского групповых водопроводов и водопровода Эркен-Шахарского.

Ведутся дорожные работы. Всего на 2020 год запланировано привести в нормативное состояние 36 объектов, в их числе - 32 участка автомобильных дорог протяженностью 37 км. Под особым вниманием вопрос сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

При поддержке Фонда ЖКХ у Карачаево-Черкесии сегодня есть все шансы стать первым регионом в России по досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Такую оценку в ходе рабочей поездки в регион дал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Всего не рассказать

Карачаево-Черкесия достигла многого в различных направлениях: туризм, образование, культура и природоохранная деятельность. Совершенствуются всемирно известные курорты «Домбай» и «Архыз».

Реализуются проекты по открытию туристических кластеров «Зеленый остров» в Черкесске, «Пхия-Кислые источники» в Зеленчукском и Урупском районах и «Джилы-Суу» в Карачаевском.

В 42 сельских школах для детей заработали центры цифрового и гуманитарного образования. А с начала учебного 2020 - 2021 года 23 тысячи младшеклассников во всех школах Карачаево-Черкесии получают бесплатное горячее питание.

Строятся и капитально ремонтируются Дома культуры, в частности завершаются работы в ауле Бесленей и селе Учкекен. Продолжается капремонт пяти бесхозяйных ГТС на реках Аксаут и Кубань и завершилось устройство берегозащитной дамбы на реке Малый Зеленчук протяженностью больше 2 км.

Рекультивируются свалки, копившие отходы с прошлого столетия. Нет больше огромного поля с мусором в Карачаевске. После масштабной чистки здесь восстановили 2,8 гектара земель. Всего, что произошло в Карачаево-Черкесии за 2020 год, не рассказать. Но точно ясно: в будущем перемен в лучшую сторону будет еще больше.