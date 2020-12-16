Академия ИМСИТ - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов

Участники проекта.

Академия ИМСИТ в 2020 году стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования (приказ Федерального агентства по делам молодежи РФ от 30.04.2020 г. № 123).

Актуальность воспитания патриотизма среди студентов образовательных организаций обусловлена высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной активностью.

Грантами Росмолодежи поддержаны проекты:

Патриотизм как жизненная ценность российской молодежи в контексте национальной безопасности. В рамках гранта были организованы три мероприятия:

- студенческая научно-практическая конференция «Духовно-нравственные ценности гражданина России - основной ресурс социального и экономического прогресса общества»;

- творческий смотр-конкурс студенческих коллективов «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (5-6 ноября 2020 г., Краснодар, Академия ИМСИТ);

- конкурс плакатов.

Линейка сувениров

On Russia

Цель проекта: обеспечение системной коммуникативной платформы для молодых граждан России для создания условий своей социально-ориентированной личной презентации.

Добровольческая деятельность как индикатор активной гражданской позиции молодежи современной России.

Цель проектов: обсуждение проблем патриотического воспитания как системы мер, направленных на формирование у студенческой молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В реализации проектов участвовали студенты и студенческие коллективы Чеченской Республики; Республики Крым, Адыгеи, Липецка, Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Академии ИМСИТ.

В студенческих работах прозвучало главное: патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинять его интересам свои частные интересы. Патриотизм - это гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности, идентификация себя с культурами других национальностей, стремление защищать интересы Родины и своего народа.

Данные проекты стали региональной площадкой для межкультурного взаимодействия, обмена творческим опытом. Проекты показали, что в российских вузах учатся студенты, принадлежащие к различным национальным культурам, бережно хранящие традиции и ценности своего народа и желающие донести богатства национальной культуры до своих сверстников. Это можно считать серьезным результатом - консолидация творческих работ студенческих коллективов, участников проекта, как интеллектуальной элиты нашей страны.

Проведение студенческого научного мероприятия - это еще один повод склонить голову перед нашими героями, в год 75-летия Великой Победы сказать спасибо ветеранам и продолжателям их ратных подвигов.