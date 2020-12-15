На Ставрополье налог для бизнеса по системе ПСН вырос в 12 раз

Предприниматели хватаются за голову, считая налог Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 1 января в России отменяется популярная у бизнеса система налогообложения ЕНВД (единый налог на вмененный доход – Ред.). Его платит примерно каждый третий предприниматель в России — в основном малые и средние компании, а также ИП. В правительстве России посчитали, что этот налог слишком низкий и к тому же позволяет бизнесменам еще и придумывать хитрые схемы, чтобы платить совсем крохи.

Переход на другую систему — так называемую «упрощенку» (6% с дохода) или патент (фиксированная сумма в год плюс страховые взносы без подачи декларации — Ред.) — заставит предпринимателей платить больше в региональную казну. Насколько - решат местные парламенты. 27 ноября краевая Дума приняла закон, повысивший размер налога на использование патента по некоторым видам бизнеса на Ставрополье в 10-12 раз. Это больше, чем где-либо в России.

- Хочется плакать и ругаться матом, - комментирует решение президент Торгово-промышленной палаты Ставрополья Борис Оболенец. - Из 15 регионов, уже принявших новый закон, никто не увеличил потенциальный доход (возможность для бизнесмена заработать на определенном виде деятельности. Если доход меньше предполагаемого государством, патент становится невыгоден - Ред.) в разы, как наш край.

По информации Оболенца, 94% предпринимателей Ставрополья, которым придется уйти с ЕНВД, до сих пор не решили, какую систему выбрать, чтобы не разориться.

- Минфин предлагает поработать первый квартал по принятым правилам, а там смотреть и думать. Да только люди просто закроются к тому времени или уйдут в самозанятость, - уверен Оболенец.

Для сравнения в 2020 году потенциальный доход для парикмахерской по патенту составлял 300 тысяч рублей в год, а на 2021 заложили уже 1 миллион 270 тысяч. По ремонту обуви цена патента тоже выросла в 11 раз. В розничной торговле — та же картина. По словам владелицы магазина из Ставрополя Аси Кочарян, налог по патенту с 50 квадратных метров торговой площади вырос с 24 до 247 тысяч рублей в год.

- В Изобильном цена патента увеличилась в 12 раз - с 19 200 рублей до 237 000 в год, - рассказывает индивидуальный предприниматель Виктор Кореняк, занимающийся в розничной торговлей. - Не представляю, чем у нас надо заниматься, чтобы отбить патент. Розница умрет, за ней – поставщики. Либо надо расти до оборота 150-200 млн в год, чтобы выбрать упрощенную систему налогообложения и платить 1,5-2 млн годового налога, либо идти на биржу труда.

Губернатор Владимир Владимиров, подписавший закон, обещает помочь. На встрече с министром экономического развития Ставрополья Сергеем Крынином он поручил снизить налоги, насколько возможно.

- Любые решения, связанные с увеличением нагрузки на бизнес, недопустимы. Работать индивидуально с каждым. По каждому случаю фактического роста. Мне лично докладывать. И вносить необходимые изменения, чтобы не поднимались эти налоги, - обратился Владимиров к главе минэкономразвития СК.