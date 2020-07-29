«Успехов и благополучия»: глава Дагестана пожелал здоровья погибшему от коронавируса врачу

Глава Дагестана Владимир Васильев пожелал «здоровья, успехов и благополучия» погибшему от коронавируса врачу-рентгенологу Аминат Меджидовой. Благодарственное письмо от главы республики вызвало шквал критики и непонимания в соцсетях. Ведь все жители Гебельского района знают: Аминат Мусаевна работала до последнего, не испугавшись пандемии и невзирая на собственную болезнь.

— Выражаю вам искреннюю благодарность за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Ваши добросовестный труд и профессионализм сохранили жизнь и здоровье многих дагестанцев в сложной обстановке, а доброе отношение и внимание к людям породили всенародную любовь к вашей профессии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия, — говорится в тексте письма.

Благодарственное письмо от главы Дагестана Владимира Васильева

Внимание к людям — это точно про врачей и точно не про политиков. В одном глава Дагестана прав — Аминат Меджидову и других врачей-героев помнят сотни и тысячи людей. В село Гергебиль, где находится районная больница, в апреле ездил почти каждый житель Гергебильского района. Всем, у кого были симптомы, нужно было сделать КТ.

Аминат осталась среди 30% врачей, которые каждый день вопреки всему выходили на работу.

— Мы все не ожидали такого наплыва. За первые две недели был бешеный ажиотаж, никто не знал, что будет такой поток, — говорит заведующий рентгено-диагностическим отделением Гергебильской районной больницы Магомед Мусаев. — Колоссальная цифра в 1400 человек была обследована за две недели, у 127 были найдены пневмонии.

Аминат — мать четверых детей. Несмотря на болезнь, она работала до последнего — пока сама не оказалась на больничной койкеФото: СОЦСЕТИ

По словам супруга погибшей Магомеда Омарова, о средствах защиты речи и не шло. Проблемы были даже с лекарствами. Аминат пришлось самой сшить себе маску и средства защиты. Для надежности врачи обматывались целлофановой пленкой. Не спасло.

— Спустя две недели работы она заболела, — рассказывает вдовец. — Я ей сказал, что это уже серьезно все. Просил написать больничный, посидеть дома. Она: «Нет, люди что скажут? Что я испугалась? Нет, я пойду на работу». Вот её слова.

В начале мая рентгенолог попала в родную больницу. Коронавирус за несколько дней сжег организм женщины. Аминат было 44 года. Без матери осталось четверо детей.

— Она была очень хорошим врачом. В такой ситуации выйти на работу — большая отвага. Как раньше, в Великую Отечественную шли «на ура» за Родину, так и она пошла за нас. За гергебельцев. За наш район. За Дагестан, наверное, она умерла, — рассказывают навечно благодарные погибшему врачу жители села.

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