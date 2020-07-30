2020-07-30T20:50:17+03:00
Звезды

Стало известно, кто привезет Бузову, Федука и "темненькую из Серебра" на Ставрополье

Заказчик предпочел компанию, которой на работу нужно больше денег, чем их конкуренту [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья определилось, кто привезет в край четырех звезд шоу-бизнеса. И выбор немного удивил: ведомство предпочло компанию, которая снизила начальную цену только на 300 тысяч рублей, или на 0,65% (с 45,8 млн до 45,5 млн). Хотя был другой вариант, уменьшивший стоимость на 3,9 млн рублей, или на 8,6% - до 41,9 млн, следует из данных с сайта госзакупок.

Скриншот итогов розыгрыша

Скриншот итогов розыгрыша

Напомним, в июле Минтуризма Ставрополья выставило тендер на организацию фестиваля "PyroFivePeaks – 2021" и Международного музыкального фестиваля. Компания-победитель должна устроить оба мероприятия и пригласить на них четырех именитых звезд. По описанию корреспондент "КП - Северный Кавказ" определил, что это - Елена Темникова, Feduk (Федор Инсаров), Ольга Бузова и Artik & Asti. Многое факты о желаемых артистах взяли из Википедии.

Елена Темникова Фото: Евгения ГУСЕВА

Елена ТемниковаФото: Евгения ГУСЕВА

Ольга Бузова Фото: Архив "КП"

Ольга БузоваФото: Архив "КП"

Тендер будет выполнять ООО "Синестетика". Компания уже работала с министерством туризма Ставрополья - организовывала "фестиваль Новый год в Пятигорске" за 13,2 млн рублей. Однако фирма и проигрывала торги: например, им не доверили проведение 21-го фестиваля воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – Жемчужина России-2019».

Ранее из-за пандемии Минтуризма отменило розыгрыш тендера на организацию фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks 2020» в Ессентуках. Начальная цена контракта - почти 84 млн рублей. Согласно описанию объекта закупки, на мероприятие пригласили бы две звезды. Кем они должны быть - не прописано.

КТО ПРИЕДЕТ НА СТАВРОПОЛЬЕ

На Ставрополье привезут четырех именитых артистов за 45 млн рублей

Точных имен не разглашают. "КП - Северный Кавказ" узнала их по описанию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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