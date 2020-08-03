2020-08-02T19:25:54+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 августа

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 3 августа. Рассказываем на основе данных Роспотребнадзора об эпидобстановке в каждой территории региона. Количество зараженных, вылеченных и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1441 случай, 895 выздоровевших, 44 смерти;

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2. Пятигорск - 656 случаев, 466 выздоровевших, 11 смертей;

3. Кисловодск - 475 случаев, 370 выздоровевших, четыре смерти;

4. Георгиевский округ - 417 случаев, 307 выздоровевших, семь смертей;

5. Нефтекумский район - 370 случаев, 226 выздоровевших, 10 смертей;

6. Кочубеевский район - 332 случая, 311 выздоровевших, семь смертей;

7. Минераловодский район - 337 случаев, 189 выздоровевших, 11 смертей;

8. Невинномысск - 308 случаев, 266 выздоровевших, пять смертей;

9. Ессентуки - 305 случаев, 256 выздоровевших, семь смертей;

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10. Предгорный район - 290 случаев, 188 выздоровевших, три смерти;

11. Благодарненский район - 286 случаев, 191 выздоровевший, четыре смерти;

12. Буденновский район - 313 случаев, 189 выздоровевших, пять смертей;

13. Шпаковский район - 277 случаев, 120 выздоровевших, восемь смертей;

14. Левокумский район - 197 случаев, 135 выздоровевших, пять смертей;

15. Советский городской округ - 203 случая, 172 выздоровевших, смертей нет;

16. Изобильненский район - 204 случая, 25 выздоровевших, две смерти;

17. Ипатовский район - 183 случая, 128 выздоровевших, одна смерть;

18. Арзгирский район - 157 случаев, 120 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 168 случаев, 47 выздоровевших, две смерти;

20. Степновский район - 144 случая, 88 выздоровевших, смертей нет.

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21. Петровский район - 168 случаев, 100 выздоровевших, три смерти;

22. Железноводск - 141 случай, 47 выздоровевших, три смерти;

23. Туркменский район - 145 случаев, 100 выздоровевших, две смерти;

24. Кировский район - 115 случаев, 100 выздоровевших, две смерти.

25. Новоселицкий район - 116 случаев, 110 выздоровевших, три смерти;

26. Труновский район - 93 случая, 72 выздоровевших, одна смерть;

27. Грачевский район - 102 случая, 46 выздоровевших, смертей нет;

28. Александровский район - 75 случаев, 57 выздоровевших, две смерти;

29. Апанасенковский район - 61 случай, 39 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский район - 58 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

31. Андроповский район - 52 случая, 40 выздоровевших, две смерти.

32. Красногвардейский район - 34 случая, 27 выздоровевших, смертей нет;

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно последней информации за 3 августа, в крае зафиксировали 8449 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 5673 человека, 161 - умерли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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