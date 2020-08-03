Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 3 августа

«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале

У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении