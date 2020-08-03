Министры Ставрополья отчитались о доходах за год

Часть министров Ставрополья отчиталась о доходах своих семей за 2019 год. Что показали декларации чиновников - в материале "КП - Северный Кавказ". Фамилии руководителей ведомства расположены в порядке, предложенном на сайте правительства Ставропольского края.

Министры Ставрополья отчиталась о своих доходах 00:00 00:00

Министр строительства и архитектуры Валерий Савченко вместе с женой за год заработали 3,1 млн рублей, из которых 1,9 млн приходятся на главу семьи. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа за тот же период получил 5,3 миллиона рублей, а его супруга - 40 тысяч рублей.

Владимир Колесников - новый человек в составе краевого правительства. В июне он возглавил региональный минздрав, а ранее был главврачом в Краевом клиническом кардиологическом диспансере. На этой должности в 2019 году он заработал 1,6 млн рублей. Его жена - 799 тысяч рублей.

Министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева задекларировала 2,4 млн рублей. Руководитель министерства туризма и оздоровительных курортов Александр Трухачев задокументировал доход в 2,7 млн рублей. А его жена заработала за год 91 тысячу рублей.

Министр сельского хозяйства задекларировал "УАЗ-3962" 1991 года. Иллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семья главы минобра Ставрополья Евгения Козюры получила за год 3,7 млн рублей. Виталий Шульженко на посту министра энергетики, промышленности и связи задекларировал доход в 1,7 млн рублей, а его жена - 20,1 млн рублей. Руководитель минсельхоз Владимир Ситников и его супруга вдвоем заработали 2 млн рублей.

Свежие данные других министров Ставрополья пока не опубликованы. По подсчетам корреспондента "КП-Северный Кавказ" на 3 августа, средняя зарплата министра на Ставрополье - около 2,4 млн рублей.